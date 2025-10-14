La oposición pide explicaciones sobre fallos en otros cribados de cáncer en Andalucía

Los partidos de la oposición -PSOE, Por Andalucía y Adelante- han extendido la sospecha de más fallos en los cribados de cáncer que se añadirían a los más de dos mil de mama reconocidos por la Junta. Los portavoces de las tres formaciones han pedido al propio presidente de la Junta, datos sobre problemas registrados en otros tipos de cáncer, así como el alcance real de las personas afectadas. Hay que recordar que, dentro del plan de choque anunciado la semana pasada por Juanma Moreno, se incluía una unidad específica para el cáncer de colon y otra para el de útero.

El portavoz de Presidencia del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, ha asegurado que el anuncio de estos planes supone la demostración de que existe un "reconocimiento de responsabilidad expreso" de que la "negligencia" del Ejecutivo no se circunscribe al de cáncer de mama. El parlamentario onubense ha calificado esta actuación como una "gestión chapucera del cribado del cáncer de mama, es un reconocimiento de responsabilidad expreso, demostrando que ni esto es cosa de dos o tres casos, ni ha ocurrido solo en el Virgen del Rocío de Sevilla, ni afecta solo al cáncer de mama".

Tras insistir en que es bastante probable que los problemas del cribado se extienda a otras patologías de otros cribados, el diputado del PSOE ha dicho que el Gobierno andaluz tiene que dar muchas explicaciones e incluso si se ha podido producir algún fallecimiento como consecuencia de esta falta de información. Se ha mostrado convencido de que no se ha llamado a todas las mujeres afectadas tal y como afirma el Gobierno andaluz porque "no saben cuántas mujeres están afectadas", y de que esta crisis afecta a todos los hospitales andaluces y no solo al Virgen del Rocío como señalan desde el Ejecutivo autonómico.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado que "lo único que le preocupa" al presidente de la Junta, en relación a "la atención sanitaria" que reciben los andaluces es "no perder un voto" y ha añadido que Moreno ha venido a "decir ahora que va a depurar todo tipo de responsabilidades, con lo que viene a certificar que conocía, efectivamente, lo que esas mujeres han estado denunciando", y, "además, ha venido a reconocer" algo que "Vox fue el primer partido que denunció", que es que "hay problemas también en el cribado del cáncer de colon y del cáncer de cérvix".

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno "no para de mentir" en relación con los cribados del cáncer de mama y ha vuelto a exigir, además, que "ponga sobre la mesa datos con luz" de las listas de espera de pruebas diagnósticas" en la región. "Las dimensiones de lo que estamos hablando son mucho mayores y estamos hablando de vidas, estamos hablando de una negligencia política que no se va a saldar ni con sonrisitas ni con inauguraciones ni con reuniones programadas para quedar bien".

Nieto se ha referido a los cribados del cáncer de mama y ha cuestionado "por qué no han dado todavía una explicación de qué es lo que ha pasado". "Qué ha pasado, a cuántas mujeres en Andalucía le está pasando esto, cuántas son distrito por distrito, y qué medidas se van a tomar para resolverlo". La portavoz parlamentaria ha añadido que "dicen que están llamando a todo el mundo", cuestionando "a quién están llamando": "A las mujeres que dependen del Hospital Virgen del Rocío, muchas de ellas que son las que han dado la voz de alarma, no la ha llamado a nadie y en todas las provincias hay casos", por lo que "sabemos positivamente que hay un número evidentemente mucho mayor de 2.000 mujeres que están afectadas por este atropello, por esta negligencia absoluta de Moreno Bonilla y de su gobierno".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado a Juanma Moreno, de que "está escondiendo información y no para de mentirnos" sobre los diferentes programas de cribado del cáncer, al margen de la crisis ocasionada con las mamografías del de mama, en alusión a los de cáncer de colon y de cérvix. García ha anunciado el registro en el Parlamento de una Solicitud de Información y Documentación (SID) para que "el Gobierno andaluz publique cuántas mujeres han llamado y en qué provincia son", en relación a las mamografías, además de advertir sobre las informaciones que "estamos conociendo por los medios de comunicación, por redes sociales" acerca de que "hay gravísimos problemas con el cribado de cáncer de colon y con el cribado de cáncer de cérvix".

El portavoz de Adelante ha blandido en una comparecencia informativa en el Parlamento el hecho de que la Junta de Andalucía ha anunciado la aprobación en el Consejo de Gobierno de un plan sobre los cribados de cáncer para preguntarse de forma retórica "qué nos están escondiendo". Los reproches de José Ignacio García hacia el Gobierno andaluz y a su presidente en particular los ha sustentado en que "nos dijo, primero, que eran casos puntuales, que eran 2.000 mujeres, que era un caso puntual que se acotaba al Virgen del Rocío" para señalar entonces que "hoy estamos viendo que el problema también es del cáncer de colon, que también es del cervix". "Exigimos que se publique toda la información, exigimos que se publique datos de cuántas mujeres, qué provincias, qué hospitales y cuáles son las causas del problema", ha dicho en este sentido.