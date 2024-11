La oposición centrará el debate sobre el estado de Andalucía en los contratos del SAS

No había muchas más posibilidades para la celebración del Debate sobre el estado de la Comunidad; la semana que viene hay sesión de control y queda todavía la aprobación definitiva de los Presupuestos, así que no sorprendió que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara que tendrá lugar los días 11 y 12 de este próximo mes de diciembre. Es decir, en la víspera de la Conferencia de Presidentes autonómicos que el Gobierno central convocó para un día después en Santander. Tampoco sorprendió que dada la negativa del grupo mayoritario en celebrar un debate monográfico, no ya sobre sanidad (pedido desde hace meses), sino sobre los contratos del SAS que dirimen los tribunales, la oposición pretenda aprovechar la comparecencia del presidente del Ejecutivo andaluz en un cuestionamiento casi monográfico sobre una polémica que centra la casi totalidad del debate político en Andalucía.

Los últimos protagonistas en torno a este tema fueron el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. El primero señaló que el segundo está “muerto como líder del PSOE” y éste le respondió ironizando sobre sus “dotes adivinatorias” y pidiéndole que se centrar “en explicar los contratos delSAS”.

Sobre la convocatoria del debate, Moreno aprovechó su perfil en la red social X –método cada vez más habitual para cualquier tipo de anuncio– para justificar que “tras la DANA, es momento de hacer balance y dar un nuevo impulso a Andalucía sin frentismos ni confrontaciones estériles”. “Sigamos apostando por la vía andaluza para avanzar”, añadió Moreno.

Con ello cabe esperar que la gestión de las dos recientes emergencias que ha sufrido la comunidad autónoma y que han servido para marcar diferencias con lo vivido en Valencia, centrarán un debate sobre la actuación del Ejecutivo autonómico en lo que repetidamente denomina como la vía andaluza. Es decir, la estrategia de llegar a acuerdos entre distintas administraciones, tal y como se ha hecho en una DANA en la que las menciones a la colaboración con el Gobierno central han sido constantes.

Tampoco sorprende demasiado que, tal y como han sostenido a este periódico distintos representantes de los partidos políticos de la oposición parlamentaria, la comparecencia de Moreno sea aprovechada para sortear el veto que desde el PP se esgrime cada vez que se solicita un debate sobre la sanidad. Una negativa bien sobre las listas de espera y los procesos de privatización que el PSOE pidió hace más de un año y medio, o bien en torno a los contratos del SAS que también los socialistas han llevado a los tribunales. A pesar de que “se tratarán otros temas” tal y como han adelantado las mismas fuentes, todo hace prever que las últimas novedades judiciales sobre la utilización de contratos de emergencia fuera del periodo de la pandemia y la investigación abierta a varios ex gerentes delSAS, centre buena parte de sus intervenciones.

Nieto contra Espadas

A pesar de que desde la Junta se tira de argumentario al decir que “estamos tranquilos” cada vez que se inquiere sobre este asunto, el último enfrentamiento entre Junta y PSOE se empeña en demostrar todo lo contrario. Sólo así se entiende que el normalmente calmado consejero de Justicia, José Antonio Nieto, criticara al líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, por utilizar esta denuncia como “tabla de salvación” porque está “muerto” como líder del partido en Andalucía. El responsable de Justicia de la Junta señaló la “incoherencia” de los grupos de la oposición por pedir ya dimisiones en la Consejería de Salud por la citación judicial de la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y sus dos antecesores en el cargo, de quienes dijo que “estarán encantados” de declarar ante el juez. También aseguró que la colaboración del Gobierno de Juanma Moreno “está absolutamente garantizada” porque “ya hemos aportado toda la documentación que se ha pedido y aportaremos la que se nos pida en el futuro y no tenemos ninguna preocupación”.

En su opinión, el problema de fondo es que el PSOE-A “ya no tiene autonomía, todo lo que hace se decide en Moncloa o en Ferraz” y su líder, Juan Espadas, “se ha inventado una tabla de salvación” con esta denuncia sobre la contratación de emergencia del SAS como “única salida para mantenerse al frente” del partido en Andalucía. “Si eso le sale mal, que le va a salir mal, la historia política de Juan Espadas ha acabado”, apuntó.

Poco tardó el aludido en responder. Espadas ironizó –también a través de su perfil en la red social X– con las “dotes adivinatorias” del consejero, al que ve “nervioso y faltón”. De él recordó que “también daba por muerto al que hoy es su presidente” –en referencia al líder del PP-A, Juanma Moreno– antes de que el dirigente popular alcanzara la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El secretario general de los socialistas andaluces indicó que “haciendo pareja con Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior –José Antonio Nieto fue secretario de Estado bajo el mandato de Zoido como ministro–, en una gestión que aún se recuerda con bochorno, también daba por muerto al que hoy es su presidente y ahí lo tienen, luego lo perdonó”.

Espadas quiso aprovechar su intervención de respuesta a Nieto para instar a los dirigentes de la Junta a centrarse “en la instrucción judicial y en la Fiscalía Anticorrupción que les investiga por saltarse las normas y desviar dinero público a la sanidad privada, que tienen tarea”.

Mario Jiménez pide que Aguirre sea “apartado”

Buena prueba de que la denuncia del PSOE sobre los contratos delSAS envuelve toda la actividad política andaluza, fue el enfrentamiento que el diputado socialista Mario Jiménez y el consejero de Presidencia,Antonio Sanz, mantuvieron en una comisión sobre las peticiones del dinero defraudado en el caso de los ERE. El primero pidió que el presidente del Parlamento y ex consejero de Salud, Jesús Aguirre, sea “apartado” de cualquier decisión que se tome en la Mesa de la Cámara relativa a iniciativas sobre el asunto, ya que podría plantearse “un conflicto de intereses” y que “puede terminar imputado” en esta cuestión. Por su parte, Antonio Sanz replicó que los gobiernos del PSOE-A “contrataron” y concertaron con empresas privadas del sector sanitario y le reprochó que se refiera de manera “tan bajuna” al presidente del Parlamento. “Todavía no tienen asumido que no gobiernan ni mandan en Andalucía”, concluyó Sanz.