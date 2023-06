La ola de calor en Andalucía aumenta significativamente la demanda eléctrica aproximándose al máximo histórico

El calor vivido en la jornada del lunes 26 de junio fue tal que creció exponencialmente la demanda eléctrica en toda Andalucía. No se podía concebir estar en algún sitio en el que aire acondicionado o algún sistema de ventilación no estuviese activo, el calor era insoportable y no había mejor opción que estar en un sitio donde funcionase el aire.

A lo largo del día, las cuotas de consumo de energía eléctrica fueron en aumento a la par que lo hacía el calor. Se han dado niveles muy elevados y muy cerca del máximo histórico que tuvo lugar en la comunidad autónoma el 11 de agosto de 2010 con un marcador de 7.360 MWh.

Este pasado lunes 26 de junio, se alcanzó su punto álgido en la franja horaria de las 14:00 y las 15:00 con un consumo de energía de 6.176 MWh y el mínimo se produjo entre las 05:00 y las 06:00 de la mañana en el que la demanda de energía eléctrica en toda Andalucía marcaba 3.578 MWh.

Demanda eléctrica en el resto de España

Según los datos de Red Eléctrica, la demanda máxima peninsular registrada este lunes ha alcanzado los 33.994 megavatios (MW) a las 18:17 horas, su valor más alto desde principios de marzo.

Concretamente, es un 10 % inferior en comparación con los 37.681 MW que se registraron el 2 de marzo, y se sitúa un 13 % por debajo del máximo anual de 39.101 MW del 24 de enero, ambos valores contabilizados durante el pasado invierno.

Asimismo, la demanda máxima se mantiene un 25 % por debajo del récord de 45.450 MW del 17 de diciembre de 2007, en plena ola de frío en la península ibérica, y es un 18 % inferior al récord histórico de consumo en temporada de verano, que se alcanzó el 19 de julio de 2010 y fue de 41.318 MW.

Coincidiendo con las altas temperaturas, la energía solar sigue concentrando cerca del 25 % de la generación nacional, una cifra que ha alcanzado de forma constante durante la última semana.

Fin a la ola de calor en Andalucía

A partir del jueves, la aproximación de una vaguada, es decir, una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera, acompañada de aire Atlántico más fresco, provocará un aumento de la inestabilidad que se traducirá en un "descenso casi generalizado de las temperaturas".

El bajón térmico será aún más acusado en el interior oeste, aunque por el día los valores todavía se podrán mantener por encima de los 34-36 grados en el cuadrante suroeste peninsular y en el sur de las Canarias