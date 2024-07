OCU Andalucía alerta del repunte del fraude 'Man In The Middl' (MITM)

Una vez más los consumidores han de estar alerta en lo que a dispositivos y tecnologías digitales se refiere.

Entre los fraudes digitales que se abren paso en un mundo digitalizado hasta la médula -aunque no en todos los aspectos en los que debería estarlo de una forma edificante- se abre camino un nuevo frade que se conoce la técnica “Man In The Middle” (MITM), es decir, el hombre en el medio.

¿En qué consiste?

Se trata de una nueva figura de ciberdelincuente que intercepta las comunicaciones entre dos interlocutores para suplantar la identidad de uno u otro y así ver o modificar datos bancarios.

Por norma general, según informa OCU Andalucía, afecta en mayor medida a comunicaciones entre empresas, pero nada impide alterar las facturas remitidas por empresas o profesionales a consumidores y usuarios.

La práctica más habitual consiste en la modificación del número de cuenta de una factura para que el abono se haga a una cuenta falsa a nombre de un tercero (alguien a quien a su vez le han captado sus datos para abrir esa cuenta). Las partes no se dan cuenta del fraude hasta pasado un tiempo, cuando la empresa emisora comprueba no haber recibido el pago y lo reclama.

¿Cómo evitarlo?

Es necesario que el pagador contraste la cuenta poniéndose en contacto con el emisor de la factura antes de proceder al pago (por un medio que no venga en la propia factura, ya que podría haber sido también alterado), para verificar la cuenta donde se requiere el pago.

No obstante, OCU entiende que el consumidor o usuario que efectúa, de buena fe, el pago a la cuenta que aparece en la factura emitida por el proveedor de bienes o servicios hackeado queda liberado de su obligación de pago, siempre que no haya actuado de forma dolosa. En tal sentido, no se le podría pedir al consumidor más diligencia que al citado proveedor.

Asimismo, la OCU onsidera que corresponde a las entidades bancarias comprobar la correspondencia entre el número de cuenta y el beneficiario designado por el pagador, para asegurar la corrección del abono al mismo.