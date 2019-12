El “observador” de Invercaria

La Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición de un investigado en la macrocausa de Invercaria, que reclama continuar personado y seguir recibiendo notificaciones de la causa matriz a pesar de la división del macroproceso en piezas separadas, en dos de las cuales seguía figurando como investigado. La cuestión fue planteada por el presidente de Novasoft, Francisco Barrionuevo, que está investigado en las piezas de FIVA (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía) y Servivation, y fue rechazada por el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que instruye la macrocausa, en un auto que ahora ha confirmado la Audiencia.

El instructor argumentó que "no existía cobertura legal" para que este imputado continuara personado en el ramo principal de Invercaria, puesto que ya no era parte en esas diligencias previas, sino en las formadas en las piezas separadas de FIVA y Servivation. La Fiscalía Anticorrupción avaló la postura del juez, al estimar que su exclusión en la causa matriz "es correcta, puesto que ninguna pretensión queda en ellas contra aquel".

La defensa del presidente de Novasoft alegaba en su recurso que el instructor le había adoptado una decisión "totalmente unilateral y sin fundamento jurídico", al impedir que pudiera seguir personado en la causa matriz donde ostenta un "legítimo interés", por el "mero hecho de que las piezas en las que está en causado ya fueron elevadas a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento".

Para el letrado del investigado, esta decisión suponía una “clara violación del derecho fundamental a la defensa y a la tutela judicial efectiva” reconocida en el artículo 24 de la Constitución Española y una "limitación del derecho de información de aquellas pruebas, de piezas que se están instruyendo, llevadas al ramo principal" y que por su contenido puedan afectar de forma directa a las piezas en las que ha sido imputado. Es decir, que en el ramo principal podría haber pruebas con influencia o relevantes para las piezas separadas en las que está encausado, según el planteamiento de la defensa.

Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha zanjado la cuestión y lo ha hecho con bastante ironía en un auto en el que rechaza la petición del imputado y confirma la decisión de juez que investiga el caso. Dice el tribunal que "bajo el subterfugio de colaborar con la Administración de Justicia" el investigado solicita en el ramo principal de Invercaria la práctica de una prueba pericial por parte del jefe del gabinete jurídico de la Junta que analice la naturaleza jurídica de Invercaria, sus órganos de gobierno y su ámbito competencial, así como la determinación del procedimiento legal aplicable respecto a las inversiones realizadas mediante fondos propios en el periodo 2005-2006, entre otras cuestiones.

“La de observador no es una categoría procesal para tomar parte en el procedimiento”

Para empezar, la Audiencia destaca lo “positivo que resulta para la causa la formación de piezas” y así señala que cada una de las incoadas –el proceso de Invercaria se ha separado en una treintena de procedimientos individuales por las distintas ayudas– tiene "sustantividad y vida propia".

Es más, los jueces apuntan que si a este investigado "no se imputa ningún delito en el ramo principal, es lógico que se le prive de la condición de personado y parte". "En ese sentido, podríamos preguntarnos: si no puede ser investigado, acusado, procesado, actor civil, responsable directo o subsidiario... ¿en qué cualidad se podría mantener el apelante en el ramo principal? Quizás, pudiera ser como observador parcial o imparcial, pero ésta no es una cualidad o categoría procesal que le permita tomar parte activa en el procedimiento?", aseveran los jueces.

Y de esta forma, prosiguen, si no puede tomar parte activa en el procedimiento, "no podrá proponer prueba" en la causa matriz, y esta decisión "no causa decisión por cuanto en las piezas de FIVA y Servivation, en su caso y si la fase procesal en que se encuentran lo permite, podrá articular los medios de prueba que ahora solicita de modo inidóneo" en las diligencias de la causa matriz.

En este sentido, el tribunal reprocha que si lo que pretende el encausado es "colaborar con la Administración de Justicia, uno de los modos más efectivos para ello es no obstaculizar con recursos inidóneos", en el que se pretende mantener activo "en piezas que no le afectan".

Y la conclusión a la que llegan los magistrados es igualmente rotunda: "Si aceptásemos su tesis volveríamos al totum revolutum que se pretende impedir con la formación de piezas".

Éste no es el único varapalo que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, la encargada de resolver los recursos durante la instrucción de las piezas de Invercaria, ha dado a la defensa del ex presidente del grupo Novasoft. La Sala ha dictado un segundo auto en el que rechaza que se incorpore a la causa matriz un escrito de la acusación particular que ejerce Inverseed –la sociedad heredera de Invercaria– presentado en la pieza de CEDES, en los que se pronuncia sobre el régimen jurídico de Invercaria. Sobre esta petición, el tribunal concluye que acceder a la misma "no comporta más que una confusión y desorden que, con la formación de piezas, se pretende conjurar" y argumenta que, como explica la Fiscalía, la postura procesal mantenida por la agencia Idea, dueña de Invercaria, es "plural: en algunas piezas ha formulado acusación, en otras ha solicitado el sobreseimiento y en otras se ha reservado el ejercicio de acciones civiles".

La Audiencia añade que la postura de Inverseed "no puede determinar" la nulidad de los autos de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, aunque reconoce que "éste es uno de los riesgos que se corre en la formación de piezas (distintos autos, que no tienen que ser contradictorios) pero se gana en agilización, eficacia e inmediación". Y por ello las discrepancias sobre la naturaleza de Invercaria deben resolverse en cada pieza.