El número de peticiones de asilo en Andalucía casi se duplicó durante 2017

En el mar de Alborán fueron asistidas otras 152 personas de cuatro pateras que se encontraban en distintos puntos entre Granada y Almería. Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil trasladó al puerto de Almería el cuerpo sin vida de un hombre que fue localizado en el mar de Alborán, pero no se ha precisado si se trata de uno de los migrantes desaparecidos el fin de semana.

Mientras tanto, la llegada de inmigrantes a las costas españolas no cesa. La jornada de ayer se saldó con 254 personas rescatadas de seis embarcaciones en la zona del mar de Alborán y otros 152 en Canarias, según Salvamento Marítimo. En Málaga fueron asistidos dos grupos, uno con 38 personas (entre ellos dos niños) llegado por la tarde y otros 64 inmigrantesde una embarcación a doce millas de la costa andaluza por la mañana.

"Lo del Aquarius ha sido una acogida que es de justicia y también un acto humanitario, porque la justicia debe ser humanitaria", dijo Carlos Berzosa, presidente de CEAR, quien rechazó hablar de avalancha de llegadas y ha opinado que "no se justifica ninguna alarma". Esta ONG también reclamó que, al igual que a los 630 migrantes del Aquarius se les garantizó el acceso al asilo -que todos ellos han pedido-, debe hacerse con cualquier persona que llegue a las costas españolas, como a los 1.290 rescatados este fin de semana, la mayoría entre el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo.

Tarifa, vuelta a empezar

En la galería de entrada al pabellón deportivo de La Marina luce enmarcada una camiseta roja con el sugerente eslogan "Tarifa, destino de tus sueños". Justo debajo, en una de esas casualidades que se acaban tornando en ironía, un centenar de mantas polares de la Cruz Roja permanecen apiladas desordenadamente a la espera de que los voluntarios de la agrupación local vengan a recogerlas. Pasa media hora de las 10:00 y hace ya un buen rato que se repartió el desayuno para los últimos 130 migrantes del contingente de 471 personas que llegó a las costas de Tarifa el pasado viernes a bordo de 57 pateras. La Guardia Civil logró completar en la tarde de ayer los traslados desde el complejo deportivo tarifeño, habilitado para acogerles, hasta las diferentes comisarías de la provincia para completar los trámites de extranjería. Los últimos que van a salir de Tarifa rumbo a San Fernando, Cádiz o Jerez acumulan tres noches durmiendo sobre colchonetas. Y eso se nota en sus rostros, que reflejan cansancio, pero también en las miradas, un tanto perdidas mientras llega su turno. Las pocas conversaciones que se producen son en francés y en un tono muy bajo. No es un susurro forzado por las autoridades que custodian el pabellón, sino una muestra más de la fatiga. No hay muestras de impaciencia, pero los migrantes han visto desfilar durante todo el fin de semana a otros grupos (primero, las mujeres y los menores), lo que acrecienta la sensación de una espera que parece no acabar nunca. "Los estamos evacuando a las diferentes comisarías de la Policía Nacional para seguir con los trámites de extranjería después de darles comida, ropa y colchones para dormir con el fin de que la estancia sea lo más liviana posible", detalla en la cancha Fernando López Rey, jefe de operaciones de la Comandancia de Algeciras. Los migrantes son agrupados por parejas para subir a los vehículos y se producen algunas despedidas. Los caminos comienzan a separarse y nadie sabe los caprichos del destino. Lo que es seguro es que Tarifa volverá a ver más llegadas en un verano que se adivina movido. / A. Rodríguez