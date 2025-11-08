Todos los nuevos cargos del PP andaluz

Los compromisarios del PP andaluz en las votaciones del congreso.

Miembros del Comité Ejecutivo Autonómico

● Secretario General: Antonio Repullo

● Coordinador General y Responsable Organización: Ignacio Romaní

● Vicesecretarios:

○ Política Municipal: Ana Mestre

○ Análisis Electoral: Jacobo Florido

○ Movilización: Alejandro Romero

○ Coordinación con el Gobierno: Ramón Fernández-Pacheco

○ Economía y Hacienda: Pablo Venzal

○ Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural: José Carlos Álvarez

○ Salud e Igualdad: Beatriz Jurado

○ Infraestructuras: Inmaculada Hernández

○ Vivienda: Manuel Francisco García

○ Turismo, Cultura y Deporte: Auxiliadora Izquierdo

○ Industria y Energía: Natalia Márquez

○ Desarrollo Sostenible: Soledad Aranda

○ Empleo, Educación y Universidad: Ana Belén Mata

○ Coordinación Institucional: Pamela Hoyos

○ Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro: Raúl Jiménez

Tesorero: Nacho Díez

Presidente del Comité Electoral: Antonio Sanz

Presidente del Comité de Derechos y Garantías: Manuel Atienza

Presidenta del Comité Territorial Autonómico: Maribel Sánchez

Presidenta de la Unión Interparlamentaria: Maribel Lozano

Presidente de la Unión Intermunicipal: Gabriel Amat

Presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes: José Maria Bellido

Presidente de la Comisión de Diputados Provinciales: David Toscano

Presidenta del Consejo Asesor: Carolina España

Presidenta de la Alianza Rural: Lorena Guerra

Presidente de la Escuela de Formación Antonio Garrido: José Ricardo García

VOCALES (ANUNCIADOS POR LA MESA DEL CONGRESO)

Antonio Repullo

Javier Arenas

Javier A. García

Elías Bendodo

Juan Bravo

Erick Domínguez

Carolina España

Bruno García

Manuel Andrés González

Antonio Hernández Mancha

Loles López

Toni Martín

Teófila Martínez

Adolfo Molina

Juanma Muñoz Patricia Navarro

Gabino Puche

Francis Rodríguez

Ignacio Romaní

Ricardo Sánchez

Antonio Sanz

Juan Ignacio Zoido

María del Mar Vázquez

Marifrán Carazo

Carmen Crespo

VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA AUTONÓMICA

Francisco de la Torre

Salvador Fuentes

María José García Pelayo

José Ignacio Landaluce

Almudena Martínez del Junco

Pilar Miranda

Francisco Salado

José Luis Sanz

Mª Ángeles Muñoz