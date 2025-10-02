Nueva subasta pública de la Junta: De edificios a garajes pasando por solares para viviendas

La administración autonómica sigue desprendiéndose de patrimonio público en una operación financiera que ya lleva seis ediciones y que el actual Gobierno andaluz considera que es la mejor gestión de los bienes de la comunidad autónoma. La consejera de Hacienda, Carolina España, ordenó un inventario de todo el patrimonio de la administración con el fin de ordenarlo, deshacerse de los que están en desuso para aumentar los ingresos de las arcas públicas.

Así, ha puesto en marcha la la sexta subasta de patrimonio sin uso tras el éxito de las anteriores, con las que se obtuvieron 138 millones de euros. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta nueva subasta de patrimonio público convocada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que parte con un precio de salida de 22 millones de euros que busca reaprovechar decenas de inmuebles y solares en desuso, infrautilizados o incluso en situación de abandono propiedad de la Junta de Andalucía.

En esta sexta subasta se intentará poner a la venta 27 inmuebles repartidos en las ocho provincias andaluzas. Algunos de estos inmuebles llevan décadas sin uso, como los ubicados en la calle Álvarez de Castro de Almería, sin uso desde 2018; el antiguo IES Rosa Navarro de Olula del Río (Almería), abandonado desde 1997; el sito en Villanueva del Arzobispo (Jaén), sin uso desde 2014; las plazas de garaje sitas en la calle Doctor Azpitarte de Jaén, desde 2011.

Los más caros

Los inmuebles más valiosos que salen a subasta son la residencia del tiempo libre situada en Pradollano, en el término municipal de Monachil en Sierra Nevada, por la que la Junta pide 6.470.883 millones de euros. Esta parcela ya ha salido a subasta y no se ha vendido.Le siguen una parcela situada en Dos Hermanas (Sevilla) en la zona de Entrenúcleos, en la calle Manuel Espada Cabrera, por la que pide un poco más de tres millones de euros; y el complejo industrial Eurocei, situado en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) por el que también pide tres millones de euros. Este complejo está cerrado desde 2013.

Rozando los dos millones de euros está una parcela en la calle Pedagoga Rosa Roig de Jerez, mientras que lo más barato es una plaza de garaje situada en la calle Doctor Azpitarte de Jaén, que ronda los diez mil euros.

En ruinas

Otros no han tenido uso desde su adquisición y están en situación semirruinosa, como solares de Guillena u Osuna, traspasados por el Estado en 1982 y 1984, o el solar de la Avda. de Madrid 78 de Jaén, traspasado en 2010. Con las anteriores subastas se obtuvieron 138 millones de euros Hasta 2019 no existía un inventario actualizado que detallara cuál era el patrimonio de todos los andaluces. Desde ese momento, se comenzó a identificar los bienes del patrimonio público que estaban sin uso o infrautilizados.

La primera subasta

En la primera se puso a la venta un total de 22 inmuebles, con un precio de salida de 47 millones de euros, de los que se adjudicaron tres: el edificio de Correos (23,5 millones) y el Palacio de la Tinta (21 millones), ambos en Málaga, y la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz (11,8 millones). En total, la primera subasta generó ingresos por 56,4 millones de euros. La segunda subasta se convocó el 1 de abril de 2022, tras el parón que supuso la pandemia de Covid. En esta ocasión, estaba destinada a particulares y pequeños inversores, para los que se ponían a la venta un total de 23 inmuebles con uso mayoritariamente residencial y que tenían un precio de salida de 9,9 millones de euros. Finalmente, se adjudicaron 15 inmuebles, por los que se ingresaron más de 6 millones.

Entre los inmuebles enajenados se encontraban solares en la isla de la Cartuja (Sevilla), como los correspondientes a los antiguos pabellones de Japón (1,2 millones), Austria (600.000 euros) e Israel (545.000 euros) de la Expo 92, o Villa Teresita (1,2 millones), en Granada. En julio de 2022 se convocó la tercera subasta, donde se pusieron a la venta 33 inmuebles, con un precio de salida de 81,4 millones de euros. En la mayor parte de los casos se trataba de suelos residenciales con mayor o menor desarrollo urbanístico, aunque también se incluían suelos para usos terciarios o dotacional. En esta tercera subasta se adjudicaron cuatro inmuebles, por un precio conjunto de 53,8 millones de euros, entro otros los terrenos de la antigua fábrica de artillería Santa Bárbara, en Sevilla (27,4 millones), o el antiguo Cuartel de Mondragones, en Granada (15,1 millones). La cuarta subasta se publicó en el BOJA el 1 de febrero de 2024 y ponía en venta un total de 14 inmuebles.

Se adjudicaron siete por más de 7 millones de euros en ingresos. Entre los inmuebles adjudicados en esta subasta se encuentran dos fincas rústicas de grandes dimensiones en La Rinconada y Aznalcázar (Sevilla) o la antigua sede de los juzgados de la calle Ollerías en Málaga. En mayo de 2024 se convocó la quinta subasta, en la que se pusieron a la venta cinco inmuebles de uso turístico, tres villas turísticas (Fuenteheridos, Cazalla de la Sierra y Pinar de la Vidriera, en Huéscar) cerradas desde hacía más de 10 años, y dos residencias de tiempo libre (las de Pradollano, en Granada, y Siles, en Jaén) a cuya gestión directa ha renunciado la Junta de Andalucía. Como resultado de esta subasta, la Junta de Andalucía vendió por 832.113 euros las villas turísticas de Fuenteheridos, en Huelva, y Cazalla de la Sierra, en Sevilla, cerradas en 2005 y 2006.