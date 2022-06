La normalidad es plena: los médicos son agredidos de nuevo

Me gusta siempre conectarme a Canal Sur Televisión cuando comienzan las noticias locales que nos cuenta Inma Lago y el informativo general que a continuación presenta Victoria Romero, compañera de promoción de aquella facultad donde Ignacio Camacho nos enseñaba Periodismo Cultural y, por cierto, premiaba con un punto más a los tres primeros en entregar el examen para animarnos a redactar con rapidez. El informativo de ayer abrió con el atropello masivo de Berlín y, posteriormente, con otro horror que nos pilla mucho más cerca:nuevas agresiones a sanitarios. Imbroda dejó una ley para reforzar la autoridad de los profesores. Menudo fracaso era ya tener que imponer el respeto a los docentes con una norma con rango legal. Y vamos camino de tener que proteger, reforzar o blindar a los médicos con normativas debatidas y aprobadas en el Parlamento.

Nuevamente es un dato revelador de la pérdida de valores, la podredumbre moral de una sociedad que incurre en el complejo de confundir la autoridad con el autoritarismo, que ha igualado siempre por abajo, colocando a profesores y alumnos al mismo nivel, y donde ya se tutea a las personas mayores y no digamos a los entrevistados. En la facultad, por cierto, se nos enseñaba a tratar de usted al entrevistado por una sencilla razón: por respeto al lector, oyente o espectador. Los testimonios de los médicos y enfermeros del centro de salud eran estremecedores. Temen, por ejemplo, tener que salir a una urgencia domiciliaria por la reacción agresiva de los que están en la cola de espera, o tienen miedo a defraudar con el tratamiento prescrito al paciente porque pueden recibir insultos, desaires y, por supuesto, agresiones. Desconfiamos de las leyes que refuerzan las autoridades de profesores o las que se puedan hacer con los galenos, porque el problema es la falta de educación. Yeso supone siempre medidas a largo plazo.

La ley de violencia de género no sólo no ha resuelto el problema en los doce años que lleva vigente, sino que se comprueba con alarma que el perfil del agresor es cada vez más joven. Urgen pensar a largo plazo, algo para lo que están incapacitados los políticos que sólo ven el rédito rápido. El respeto no se impone por la ley, aunque no está de más que la haya porque siempre se necesita un régimen sancionador y unas medidas reparadoras para las víctimas. Hemos pasado de aplaudir a nuestros médicos en los balcones a tratarlos como meros proveedores. Se nos ha olvidado cuántos sanitarios murieron por cuidarnos. Esta sociedad respeta poco o nada a nadie. Quién nos iba a decir, compañeras de facultad, que casi 30 años después contaríamos estas noticias.