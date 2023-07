Los nombres de playas más curiosos en Andalucía y su significado

Desde la playa de Marisucia en Cádiz hasta la de Los Muertos en Carboneras, pasando por la de Rompeculos, la geografía andaluza resalta a través de sus costas la originalidad de una serie de nombres que, sin duda, no pasan desapercibidos. ¿Por qué se llaman de este modo?

Playa de Rompeculos (Huelva)

No, el ‘culo’ al que se refiere el nombre de esta playa de unos tres km de largo no es el de una persona, sino el de las barcas que encallaban debido al desnivel del mar. Aunque otras teorías apuntan a un hecho bastante más prosaico y de andar por casa, esto último nunca mejor dicho. Y es que para llegar a ella hay que bajar una cuesta tan pronunciada que había gente que la bajaba con el culo pegado al suelo. Aviso al visitante: ya no es necesario, ahora hay escaleras.

Playa de Los Muertos (Almería)

Lógicamente, el nombre de este paraíso natural del Cabo de Gata esconde un significado un tanto macabro, que contrasta con su tranquilidad. La playa de Los Muertos, de arena finísima y aguas turquesas, se llama así porque, debido a la concentración de diferentes corrientes marinas, los cadáveres de los naufragados solían arribar a su costa. Esto, evidentemente, es cosa del pasado: la playa de los Muertos es un lugar muy tranquilo, que se encuentra a uno ahora de Almería, aproximadamente.

Playa de Marisucia (Cádiz)

Un nombre que impacta, sin duda, el de esta preciosa playa gaditana localizada en Los Cañaos de Meca. Al parecer, y esto no es un hecho confirmado, responde al nombre de Marisucia porque cuando hay Levante en ella se suelen acumular palos, algas y otros elementos. Esta playa se divide en tres zonas: la primera es ideal para el buceo y para estar en soledad, debido a la profusión de rocas. La segunda es más popular e indicada para el baño. La última le pertenece al Faro de Trafalgar y está llena de calas tranquilas en las que hacer nudismo.

Playa de Sancti Petri (Cádiz)

La playa de Sancti Petri se encuentra en el Poblado del mismo nombre, en Chiclana de la Frontera, un lugar habitual de pescadores. Precisamente, San Pedro es el patrón de los pescadores y ‘Sancti Petri’ significa, en latín, ‘de San Pedro’. En el Poblado de Sancti Petri, además de disfrutar de su preciosa playa, podemos visitar el castillo del mismo nombre, construido en el siglo XVII.

El Playazo (Almería)

No, esto no es una playa, es un ‘playazo’. Situada en la localidad de Vera, en Almería, esta playa recibe este peculiar nombre debido a su inmensidad: un arenal de más de dos kilómetros de longitud y 120 metros de arena. El Playazo tiene el honor de ser una de las mejores playas nudistas de toda España.

Playa del Puerco (Cádiz)

No os preocupéis: a pesar de tan curioso nombre, esta playa de Cádiz está muy limpia. Se encuentra en Chiclana, entre Sancti Petri y Roche, y su nombre trae cola, y no de cerdo. Existen muchas teorías, desde la que dice que tiene forma de cabeza de cerdo hasta la que asegura que en el lugar había en el pasado numerosas cochineras. Todas las teorías podéis leerlas en este artículo de opinión del Diario de Cádiz.