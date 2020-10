El apoyo de Vox al Presupuesto andaluz, en duda por el discurso de Casado en el Congreso

La negativa de Pablo Casado a apoyar o abstenerse en la moción de censura de Santiago Abascal tiene eco en Andalucía, sobre todo si se tiene en cuenta que el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2021 está a punto de ser aprobado y, poco después, debatido en el Parlamento autonómico. Los roces en el Congreso de los Diputados han tensado las relaciones entre PP y Vox en Andalucía hasta el punto que el partido que dirige Alejandro Hernández en Andalucía ha suspendido una reunión con la Consejería de Hacienda prevista para este jueves.

Pese a que no bajan el nivel de crítica, los portavoces andaluces de Vox venían garantizando en sus últimas intervenciones el apoyo de su partido al Gobierno de Juanma Moreno en aras de la estabilidad. Este jueves, el propio Abascal, desde la tribuna del Congreso, se ha dirigido a "andaluces, murcianos y madrileños" para darles "tranquilidad" sobre la continuidad de los pactos que permiten a PP y Ciudadanos gobernar en dichas comunidades.

A pesar de la llamada a la calma de Abascal, la dureza de su intercambio con Casado y la reacción del PP andaluz ante la moción de censura ha provocado la paralización de las negociaciones de las cuentas autonómicas del año próximo, que Juan Bravo pretende presentar de forma inminente. Estas conversaciones, que comenzaron este verano, iban por buen camino y estaban marcadas por la buena sintonía. Fuentes de la Consejería de Hacienda, por su parte, aseguran que la reunión prevista para hoy se ha trasladado al lunes

Desde el lado popular incluso destilaban una cierta suficiencia. El discurso de Juanma Moreno en el debate de la comunidad, trufado de mensajes ecologistas y llamadas al diálogo a todas las fuerzas, no sentó bien en Vox. No obstante, desde el entorno del presidente autonómico restaron importancia a la protesta de sus socios parlamentarios. "Ellos no van a virar", apuntaron estas fuentes, que mostraron más preocupación, a futuro, por los cambios que pueda experimentar

Para entender el descontento y la decisión de Vox de paralizar las negociaciones hay que tener en cuenta el discurso de Casado en la Carrera de San Jerónimo y el tuit el tuit publicado por el PP andaluz en su cuenta oficial de Twitter con la etiqueta "Sí a España, no a Vox", que fue borrado poco más de una hora después.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, advirtió a Casado que "lo que se siembra es lo que luego recogerá" y le ha afeado que PSOE y Podemos le hayan brindado "un aplauso unánime". "Han mostrado claramente que prefieren a los que pactan con ETA antes que apoyar la moción de censura de Vox", ha lamentado Hernández.

Horas antes, cuando Casado no había subido a la tribuna, Hernández explicó que Vox tenía intención de dejar su "impronta" en estas cuentas, como ya hicieron con los dos proyectos anteriores. El diputado cordobés ha reconocido que lo "serio" es apoyar las cuentas, pero también ve como "alternativa" rechazar el proyecto de Presupuestos, "complicar la gobernabilidad y dirigirnos a un escenario de elecciones". Ha hablado incluso de plantear una moción de censura de la mano del PSOE.

La línea roja, según Hernández, es que PP y Ciudadanos "se salgan por la tangente y dejen de cumplir los acuerdos que tienen suscritos con nosotros". Eso no ha ocurrido, pero los roces del Congreso y la reacción del PP andaluz al discurso de Casado ha tambaleado la situación, aunque no es eso lo que opina el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, que en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno ha recordado que el cambio "necesita tres patas".

"Vox es fundamental", ha dicho el dirigente popular, que ha recordado que "la razón de ser y estar" de la alianza que aupó a Juanma Moreno a la Presidencia era la salida del PSOE del Gobierno andaluz. "Eso sigue igual", ha insistido Bendodo, que ha encajado el amago de Vox con los Presupuestos en el "fragor" posterior al debate de la moción de censura.

No es la primera vez que un Presupuesto andaluz de este Gobierno tiembla cuando en Madrid la situación entre el PP y Vox se complica. Las cuentas de 2020 se aprobaron después de que PP, Ciudadanos y Vox firmasen el primer documento con sus tres logos en el membrete, ya que los naranjas se resistían a negociar con la formación de Abascal de forma directa y no a través de los populares. Sobre aquella negociación planeaban también las conversaciones para armar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que sigue el mismo funcionamiento que el andaluz: una coalición entre PP y Ciudadanos apoyada por Vox desde el Parlamento.