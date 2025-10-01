Nace la Academia Andaluza de Enfermería para impulsar la excelencia en los cuidados y el avance científico

Un momento del acto inaugural de la Academia Andaluza de Enfermeria en el espacio Santa Clara de Sevilla.

La Junta de Gobierno de la Academia Andaluza de Enfermería (AAE) celebró el pasado 27 de septiembre en Sevilla el acto inaugural de esta nueva institución académica, concebida con el objetivo de promover la excelencia en los cuidados de salud, impulsar el avance científico, influir en las políticas sanitarias y favorecer el reconocimiento profesional de las enfermeras y enfermeros andaluces.

La ceremonia, desarrollada en el espacio Santa Clara el pasado sábado, contó con la presencia de autoridades sanitarias y académicas, y ha incluido la recepción de los primeros 13 Académicos de Número, profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la Enfermería en Andalucía. La conferencia inaugural, titulada Mirada enfermera a la salud comunitaria: complejidad, vulnerabilidad y acción en cuidados, fue impartida por la profesora Marta Lima, catedrática de Enfermería por la Universidad de Sevilla y vicepresidenta primera de la AAE.

"La Academia de Enfermería se centra en la mejora continua de la profesión, contribuyendo al desarrollo de conocimientos, habilidades y políticas que permitan elevar la calidad de la atención sanitaria", ha destacado su presidente, Juan Carlos Sánchez García. "A través de la investigación, la educación y la colaboración, la AAE aspira a jugar un papel fundamental en la evolución y el fortalecimiento de la Enfermería en el ámbito local, nacional e internacional", ha añadido.

Una institución científica con vocación transformadora

La Academia Andaluza de Enfermería fue creada oficialmente por el Decreto 129/2024 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Con sede en Córdoba, su estructura está compuesta por 48 Académicos de Número, 48 Académicos Correspondientes y una figura honorífica de Académicos de Honor.

Entre sus funciones destacan la financiación de investigaciones, la asesoría a organismos públicos y privados, la colaboración con otras instituciones académicas, la concesión de títulos y distinciones profesionales, así como el diseño de programas de desarrollo profesional y la organización de seminarios, talleres y campañas de sensibilización en salud.

"La misión de la AAE es impulsar el avance de la disciplina enfermera, elevar los estándares de práctica profesional y contribuir a mejorar la atención sanitaria mediante la generación y aplicación de conocimientos científicos", ha afirmado su presidente.

La AAE nace también con el firme propósito de fomentar la colaboración interdisciplinar, tanto con otras disciplinas sanitarias como no sanitarias, con el fin de dar una respuesta integral a los desafíos de salud que enfrenta la población andaluza.