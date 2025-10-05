Las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama suben el tono y hablan de "negligencia penal"

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha estallado contra la Junta de Andalucía por lo que califica como una "gravísima negligencia" en el programa de detección precoz del cáncer de mama, una actuación que, advierten, "podría tener consecuencias penales". Amama rechaza las justificaciones del Gobierno andaluz y exige depuración total de responsabilidades, mientras el Ejecutivo autonómico prepara un plan de choque para intentar contener una crisis sanitaria y social en aumento.

La entidad, que ha canalizado las primeras denuncias de pacientes afectadas, rechaza que lo ocurrido pueda calificarse de “error, fallo o falta de comunicación”, y advierte de que las actuaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) podrían incluso derivar en consecuencias penales.

En un comunicado firmado por su junta directiva y el equipo jurídico, Amama critica duramente las explicaciones ofrecidas por el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien había afirmado que los radiólogos no informaban a las mujeres cuando una mamografía arrojaba resultados no concluyentes “para no generar ansiedad”, dado que el 98 % de las pruebas no resultan positivas.

“Esa manifestación no solo es, a nuestro juicio, un craso error, sino que genera asimismo más crispación. Ahora sí que se está provocando ansiedad a las mujeres. La falta de información ha venido a provocar más cáncer, más gravedad y menos posibilidades de curación”, expone el comunicado.

Amama asegura que las disculpas tanto del presidente como de la consejera de Salud, Rocío Hernández, “no son suficientes” y lamenta que haya responsables públicos “intentando justificar públicamente lo que a todas luces es injustificable”. A juicio de la asociación, estas personas “no son cualificadas para ostentar dichos cargos”.

La entidad, con sede en Sevilla, ha recibido en los últimos días “miles de llamadas y mensajes” de mujeres afectadas, muchas de ellas alarmadas o con temor tras conocerse las demoras en las comunicaciones de los resultados. Actualmente, Amama no puede cuantificar con precisión el número de mujeres perjudicadas, aunque advierte que los teléfonos y correos siguen colapsados. En este sentido, critica a la Consejería de Salud por dar cifras “erróneas” y generar aún más confusión.

Como respuesta inicial, la asociación ha convocado esta semana un primer encuentro con las afectadas, con el objetivo de ofrecer información, estimar el alcance del problema y valorar posibles acciones legales. “Se trata de esclarecer lo que consideramos una absoluta negligencia, que puede incluso tener consecuencias penales, tanto para los presuntos infractores como para quienes pretendan eludir responsabilidades”, subraya el comunicado.

Amama también ha querido dejar claro que no responde a intereses políticos. “No nos alineamos con ninguna formación. Nuestro partido lo forman los oncólogos y el personal sanitario que nos atiende. Nuestra oposición es el cáncer de mama, y nuestro programa, la mejora de la calidad de vida de las pacientes”, puntualiza la entidad.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha respondido este domingo con nuevas declaraciones públicas. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, aseguró que el Ejecutivo actuará “con diligencia, seguridad y soluciones” para atender a las más de 2.000 mujeres a las que se está llamando para realizarles una segunda prueba diagnóstica tras recibir una mamografía con resultados no concluyentes.

“Hemos reconocido el problema, hemos pedido disculpas sinceras y ahora estamos en la fase de aportar soluciones”, declaró Sanz, quien insistió en que la Junta actuará “con transparencia e informando permanentemente” a las afectadas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció el pasado viernes que esta semana se presentará un plan de choque para “corregir el problema” y revisar el protocolo actual del programa de cribado. Según explicó, el procedimiento vigente contemplaba no informar a la paciente en los casos de duda diagnóstica, hasta realizar nuevas pruebas, para evitarle “ansiedad innecesaria”.

Moreno añadió que el incidente servirá para “mejorar y perfeccionar” no solo el cribado de cáncer de mama, sino también otros programas de detección precoz. No obstante, dejó en el aire posibles ceses o responsabilidades políticas, que se valorarán “después” de resolver el problema asistencial.

Mientras tanto, Amama exige que se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias y reclama una auditoría completa del programa de cribado en los últimos tres años, tal como solicitaron en una reciente reunión con la Consejería. La asociación recuerda que fue ella quien exigió que se revisaran todas las mamografías realizadas desde 2021, y que se contactara individualmente con todas las mujeres afectadas.