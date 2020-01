Dos muertos en el incendio de un piso en Huelva

Dos personas han perdido la vida esta mañana en un incendio en Huelva. El fuego se originó poco después de las siete y media de la mañana en la cuarta planta del número 10 de la calle Salvador Rueda, en la barriada onubense de La Hispanidad. En esta vivienda se encontraban nueve personas que han tenido que ser rescatadas, además de otras dos que se hallaban en el piso colindante, como han precisado fuentes del Ayuntamiento de Huelva.

El fuego ha provocado dos víctimas mortales. Se trata de un joven de 15 años y una mujer de 24. Además, otras siete personas fueron ingresadas en un primer momento en el hospital Juan Ramón Jiménez y dos en el Infanta Elena, entre ellas, un bebé que está en la Unidad de Cuidados Intensivos, según ha informado la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Manuela Caro, que se ha desplazado al lugar de los hechos, la calle Salvador Rueda número 10, junto con la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano.

El último parte médico recoge que todos los heridos han recibido el alta salvo el bebé de 16 días, que sigue "muy grave", y su abuela, de 50 años y con el 30% del cuerpo quemado, que fue trasladada a mediodía a la Unidad de Quemados de Virgen de Rocío de Sevilla.

Desde el Ayuntamiento de Huelva han informado que a las 7:39 horas se ha recibido un aviso por el incendio, a las 7:41 han salido del parque nueve bomberos junto con tres vehículos, una bomba urbana ligera, otra pesada y una autoescala y a las 8:00 se ha incorporado un vehículo de carga con dos bomberos más.

Los bomberos han rescatado a un total de 11 personas de la cuarta planta del edificio, nueve que estaban en la vivienda afectada y dos personas más que había en el piso colindante, al tiempo que se desaloja el edificio.

También han resultado afectados por la actuación, por humo y caída de cascotes, dos bomberos y dos policías locales que han tenido que ser trasladados al hospital.

A las 9:14 horas se ha dado por finalizada la actuación de los bomberos dejando clausurada la planta que la que se ha producido el incendio; el resto de vecinos desalojados han podido regresar a sus viviendas.

Fueron más de una decena de llamadas las que alertaron esta mañana al 112 sobre la presencia de llamas en la vivienda, y apuntaron que había varias personas en el inmueble siniestrado pidiendo auxilio.

Los bomberos del Parque Municipal de Huelva se han visto "desbordados" por este incendio mortal tanto por su virulencia como por el número de víctimas afectadas por el mismo.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas Francisco Javier Álvarez Bayo, sargento adjunto a la jefatura del Servicio, quien ha precisado que tanto por parte de bomberos, como de Policía Nacional, Local y Servicios Sanitarios "se ha hecho todo lo que se ha podido".

Ha narrado que desde que se recibió el aviso por parte del 112 en el Parque Municipal hasta que el dispositivo establecido llegó a la zona del incendio "transcurrieron seis minutos" y que ha su llegada se encontraron "el fuego exteriorizado por los balcones y en el interior de la vivienda donde el número de víctimas era algo desorbitado".

"Cuando acudes a un incendio en vivienda lo normal es que pueda haber alguien dentro pero no te imaginas tantas víctimas, eso nos ha desbordado, pero hemos con la colaboración de la Policía Local y Nacional se ha hecho el servicio y todo lo que se ha podido por parte de todos", ha remarcado.

Esta situación la han vivido en primera persona los vecinos de la misma planta de la vivienda siniestrada, entre ellos, José Antonio Montero, quien ha explicado a los medios el miedo que ha pasado llegando incluso a temer por su vida.

"Me levanté al cuarto de baño y escuché !fuego! y me fui al comedor y donde me percaté de que olía ha quemado; salí al balcón y ya vi las llamas y ya llamamos a los bomberos", ha narrado.

Asimismo, ha contado que trató de salir en varias ocasiones pero las llamas que había en el descansillo se lo impedían, así que esperaron a la llegada de los bomberos quienes procedieron a rescatarlos.