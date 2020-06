Luz verde para movernos entre provincias desde este lunes por Andalucía: ¿Y por el resto de España?

Podemos visitar por fin a nuestros familiares que están en otra provincia, ir a la playa si somos de interior, a la sierra o de vacaciones al Mediterráneo. La fase 3 de la desescalada nos lo permite, siempre y cuando, el desplazamiento sea entre las provincias de Andalucía.

Con la entrada en vigor de la última etapa del plan de desescalada, toda Andalucía se ve beneficiada por esta recuperada libertad. Desde hoy, 8 de junio, se permite la movilidad entre las provincias como parte de este plan de desescalada hasta llegar a la "nueva normalidad". Desescalada que, a partir de ahora, asumirá la Junta de Andalucía, ya que las comunidades autónomas recuperan su capacidad de decisión.

Solo por Andalucía

Como ya son las propias comunidades autónomas las que puedan decidir desde ahora, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos según recordó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la superación de la fase 3 en su territorio.

De acuerdo con estas competencias, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el permiso de su Gobierno para viajar "libremente" por el conjunto de la comunidad autónoma desde el 8 de junio.

Otras comunidades, a finales de junio

Moreno avanzó que "la fase 3 durará al menos 14 días" y que, durante estas dos semanas no pedirá la movilidad con las comunidades limítrofes como Extremadura, Castilla La Mancha o Murcia porque "ahora toca ser prudentes, ir paso a paso y hacer las cosas bien", aunque ha confiado en que esa movilidad ya se pueda producir a final de mes.

El presidente de la Junta anima a los andaluces a vivir "sin miedo" la entrada en la fase 3, pero siendo conscientes de que "el miedo no se combate con despreocupación, sino con responsabilidad. Es hora de actuar con civismo, educación, respeto, sensibilidad e inteligencia. De usar la mascarilla siempre y de mantener la distancia. La cautela de hoy es la tranquilidad de mañana".

Portugal, para el 1 de julio

En cuanto a viajar al país vecino, las fronteras entre España y Portugal seguirán cerradas, al menos hasta el 1 de julio. Tan solo se permite el paso de personas que tienen que trabajar en uno u otro lado de la frontera, emergencias médicas y el transporte de mercancías para que no se produzcan situaciones de desabastecimiento.

Según reconoció el ministro de Administración interna de Portugal, Eduardo Cabrita, reabrir las fronteras terrestres con España "no tiene sentido" mientras en España no se pueda viajar libremente por todo el territorio: "Las autoridades españolas ya han dicho que antes del 1 de julio no habrá libertad de movimiento. Probablemente tengamos que mantener la frontera terrestre cerrada todo junio".