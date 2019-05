El Gobierno andaluz presume de sus "cien días de cambio" y el PSOE lo ve una "tomadura de pelo"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha difundido en redes sociales un vídeo en el que el Ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos presume de sus primeros cien días. Cien días que, dice, "dan para mucho" si se cuenta con un equipo que trabaja a diario "con tanta ilusión y esfuerzo".

Moreno ha indicado que desde que llegaron al Gobierno andaluz no paran "de construir un mejor futuro para la mejor tierra" y garantiza que así van a seguir durante el mandato.

En el vídeo aparecen todos los consejeros andaluces, que defienden las principales medidas de su departamento en los primeros cien días, todas ellas incluidas en el acuerdo de PP y Ciudadanos.

El vicepresidente Juan Marín (Cs) destaca el trabajo para que las administraciones "sean más acordes a los nuevos tiempos", como es la limitación de mandatos o la supresión de aforamientos.

El resto de consejeros hacen referencia a medidas como la eliminación de organismos "sin clara utilidad pública"; la bajada de impuestos; el reconocimiento del profesorado como autoridad; la apertura de quirófanos por las tardes y fines de semana para reducir las listas de espera; o el impulso a un pacto contra la violencia machista.

El PSOE ve una "tomadura de pelo" el vídeo

La respuesta del PSOE-A no ha tardado en llegar. Los socialistas consideran el vídeo una "tomadura de pelo". "A los andaluces no les interesa cómo de amigos son los socios de gobierno".

"Llama la atención por innecesario, la gente no está haciendo vídeos todos los días diciendo de quién somos amigos", ha señalado el delegado de Universidades del PSOE andaluz, Antonio Ramírez Arellano.

Así, ha interpretado que el vídeo trata de dar una imagen de unidad ante la campaña de las municipales y "contraponerlo a la situación muy tensa que hay entre el PP y Ciudadanos en Madrid". Pero a los andaluces "no les interesa este tipo de propaganda, que es una tomadura de pelo con la que intentan desviar la atención de lo verdaderamente importante", ha señalado.

"Lo que interesa son las medidas del Gobierno, no si son muy amigos, pero no hacen nada, como ha ocurrido en estos tres meses", ha remachado. "Nos interesa la amistad que no declaran los dos, que es su amistad con Vox y hasta qué punto está determinando el devenir político de Andalucía esa relación que no quieren confesar", ha zanjado.