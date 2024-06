Moreno pide unidad en Andalucía para impedir una España a dos velocidades

Una idea clave ha recorrido todo el discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su comparecencia en el Parlamento para debatir sobre la situación política de Andalucía: "El Estado adeuda 1.500 millones al año a la comunidad autónoma a causa del actual sistema de financiación, y que se suman en una deuda de 20.000 millones de euros desde 2009, cuando se puso en marcha el actual modelo.

Un dato que ha reiterado en numerosas ocasiones detallando todo los proyectos que Andalucía podría haber llevado a cabo con esos fondos. Y junto a la financiación, que ha sido el eje de todas sus reivindicaciones, el presidente andaluz ha pedido a todos los grupos la "unidad" para impedir que "las decisiones que se toman fuera de Andalucía puedan decidir, condicionar e hipotecar todo nuestro futuro".

Por ello, Moreno ha hecho un llamamiento a "rebelarse" ante la propuesta de una financiación "singular" para Cataluña haciendo un "frente común" en defensa de la igualdad porque "no podemos retroceder otra vez 40 años atrás".

"Andalucía tiene una responsabilidad histórica por tamaño, población y capacidad económica y debe liderar una respuesta firme y serena en defensa de la igualdad de todos y cada uno de los españoles", ha asegurado porque considera que esa financiación singular hará más ricos a los ricos y más pobres a los que menos renta tienen como Andalucía.

"Ese es un discurso que no es asumible en Andalucía. Se consagra que la progresividad fiscal para las personas, que a mí me parece razonable, adecuada y certera, que supone que quien más tiene más paga, no vale para los territorios donde viven las personas que más rentas tienen", ha añadido Moreno, que ha alertado de que este mensaje trasluce la idea de que en otros territorios son "más trajabadores o capaces" que los andaluces, "un mensaje claramente falso e injusto ante el que me revelo y nos debemos revelar absolutamente todos en esta Cámara".

Logros

Moreno ha hecho un recorrido por todas las áreas de gestión de su Gobierno destacando sus logros, sobre todo el económico, "creamos más y mejor empleo que otros territorios, hay 350.000 personas más trabajando en Andalucía y se ha reducido el diferencial de paro con España en casi 2,5 puntos", y no ha reconocido errores en estos siete años al frente del Gobierno andaluz, salvo algunas "dificultades" en materia sanitaria precisamente el día en el que hay huelga en el sector.

Moreno ha defendido que invierte "más recursos que nunca" y ha ofrecido al Gobierno de Pedro Sánchez "un gran Pacto Nacional por la Sanidad" debido a que los problemas son comunes en toda España.