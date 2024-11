Moreno espera recuperar la normalidad en Andalucía tras el paso de lo peor de la DANA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confiado en que la provincia de Málaga y toda la comunidad autónoma andauza empiece a recuperar la normalidad tras una "noche movidita" por los efectos de la DANA una vez desactivados los avisos de nivel rojo por lluvias torrenciales vigentes desde última hora del martes y que han obligado al desalojo de más de 4.200 personas sin que se hayan registrado daños personales.

Así lo ha asegurado durante una entrevista en Onda Cero en la que se ha felicitado de que no se hayan registrado daños personales tras el paso de la DANA por la provincia de Málaga y ha admitido que los tremendos efectos registrados en Valencia han sido un "aprendizaje para todos" y han generado "un nivel de sensibilidad muy amplio" para la ciudadanía.

Moreno ha explicado que se sigue manteniendo una "minuciosa vigilancia" en los cauces de los ríos porque sigue la crecida en zonas de la Axarquía malagueña como Benamargosa y ahora se inicia "otro episodio de la DANA" en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, con aviso naranja, suspensión de clases y donde "puede haber lluvias intensas que podrían provocar situaciones de incidencia, incluso graves para la vida de las personas".

Sobre los transportes en la provincia de Málaga, el presidente de la Junta ha indicado que la previsión de Adif es que a lo largo de la jornada se restablezcan tanto los servicios de Cercanías como la conexión con Madrid por AVE mientras que la "práctica totalidad de la red viaria de la provincia de Málaga ha sido restaurada, más allá de carriles y caminos dañados que tardaremos algo más en restablecer" y el restablecimiento del metro y de la red de autobuses tanto locales como metropolitanos.

Preguntado por si hubiera adoptado las mismas medidas de no haber sucedido la tragedia de Valencia por la DANA, Moreno ha defendido que Andalucía tiene "muy protocolarizados los servicios de emergencia" porque es una comunidad "con mucho riego en todos los ámbitos porque está asentada en una placa tectónica y es de las únicas provincias que tiene incluso riego de maremotos en la Bahía de Cádiz, además de lluvias torrenciales".

"Todo este tipo de cosas ha hecho que hayamos madurado y en estos años hayamos hecho un robusto servicio de emergencia, pero Valencia ha sido, desgraciadamente, un aprendizaje para todos nosotros porque ha generado un nivel de sensibilidad muy amplio entre las personas y, de alguna u otra manera, nos ha vacunado y ha sido un aprendizaje para todos".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el "ejemplar comportamiento" de la ciudadanía de Málaga ante las "lluvias más torrenciales de los últimos 35 años", que ha vinculado a la "enorme sensibilidad que han supuesto las imágenes de la catástrofe de Valencia, que ha tenido también un papel de aprendizaje para los servicios de emergencia del resto de comunidades autónomas y también para los ciudadanos, que se han tomado muy en serio las alertas e indicaciones que hemos ido dando a lo largo de estos días por parte de los servicios de emergencia".

No contempla la dimisión de Mazón

Por otro lado, el presidente de la Junta no contempla una dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "ni en vivo, ni en diferido": "Cuando un cirujano está operando con el paciente abierto no puede renunciar a esa actividad aunque la operación haya empezado mal". Moreno ha dicho que Mazón tendrá que tomar las decisiones que considere "oportunas" porque ante una situación como la ocurrida hace falta hacer "un examen", pero no ve necesario que el presidente valenciano tenga que dimitir.

Moreno ha explicado que, en la única conversación que ha tenido con él, no le ha trasladado ningún interés en dimitir y ha opinado que tendrá que tomar las decisiones "oportunas" en torno a su equipo. El jefe del Ejecutivo andaluz entiende que ante esta catástrofe "todos" tienen que hacer un "examen de conciencia" y analizar los servicios de emergencia y en qué se ha fallado.