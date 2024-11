Moreno celebra la "coordinación con el Gobierno central" para hacer frente a la DANA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la "coordinación con el Gobierno central" en todas las actuaciones que hasta el momento se han llevado a cabo por parte del Ejecutivo andaluz en las que han primado la "prevención ante los avisos que nos iban transmitiendo desde la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y que apuntaban a un empeoramiento de la situación, sobre todo en las provincias de Málaga y Granada". El Gobierno central, según Moreno "conoce y apoya toda y cada una de las medidas que hemos ido tomando".

De hecho, Moreno ha añadido que "si necesitáramos la colaboración del Ejército, de la Unidad Militar de Emergencias, que afortunadamente todavía no es así, no tardaríamos ni un minuto en pedirlo".

Con la mente puesta en los fallos de coordinación ocurridos en Valencia, Moreno ha recordado como "de manera oficial la alerta roja a las 21:30 y desde la Junta ya habíamos decidido las medidas a adoptar, entre ellas la evacuación de casi tres mil personas, desde las 17:00. La previsión era que la situación iba a empeorar y ante la dificultad de evacuar a esas personas de noche, se adelantó cuatro horas esa decisión". Moreno ha insistido en que la Junta está absolutamente coordinada tanto con los ayuntamientos como con el Ejecutivo nacional, "que conoce y apoya toda y cada una de las medidas que hemos ido tomando", ya que se está en contacto con la Delegación del Gobierno en Andalucía. De hecho, el consejero de Interior, Antonio Sanz "se encuentra en el puesto de mando en Málaga donde asisten los representantes de todas las administraciones, entre ellos, el subdelegado del Gobierno en la provincia".

Tampoco ha sido tibio sobre la petición de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que había solicitado momentos antes que la gente no acuda a sus puestos de trabajo en las zonas que estén en alerta roja por el temporal, como Málaga. Moreno ha indicado que "entra dentro del sentido común" que quien tenga que trasladarse a una zona compleja, inundable o conflictiva, o tenga que hacer un desplazamiento largo por carretera, no lo haga ese día. No obstante, ha precisado que "depende de cada persona" y de "cada trabajo".

El presidente de la Junta ha expuesto que el Gobierno andaluz ha decidido que se suspendieran las clases en la provincia de Málaga y en la Cuenca del Genil, que incluye a Granada capital, y la costa granadina y que afecta a 350.000 alumnos de 1.200 centros escolares. "Lo que hacemos es minimizar el impacto en términos de pérdida de vidas humanas, que es lo más importante", ha agregado el presidente, refiriéndose al riesgo que supone coger el coche o desplazarse andando para recoger a los hijos en los colegios en una situación de alerta por fuerte lluvias. "Lo que intentamos es la menor movilidad posible", ha insistido Moreno, que ha añadido que "hay riesgo de intensidad de lluvia al mediodía, a la hora justo de salida del colegio, y por eso hemos decidimos que no hubiera colegios".

Aparte de la suspensión de clases, según ha añadido el presidente, se han suspendido también juicios, citas para ITV y todo tipo de eventos programados, al tiempo que el metro de Málaga ha limitado sus desplazamientos para evitar zonas que es posible se pudieran inundar.

También se ha referido al desalojo preventivo decidido en la tarde de ayer marte de 2.985 personas de la ribera del Guadalhorce, en los puntos de Álora, Cártama, Alhaurín de la Torre, Pizarra, Cerralba y Málaga, ante el riesgo de desbordamiento del río. Ha apuntado que sólo 30 personas han necesitado usar alguno de los albergues que ha habilitado la Junta para que pudieran dormir, ya que la práctica totalidad se ha quedado en casas de amigos o familiares.

Asimismo, ha recordado como se enviaron mensajes a través de la aplicación ES-ALERT a 1,3 millones de personas que se encontraban en las zonas de riesgo "a las 22:00 de ayer, es decir, doce horas antes de que se activaran los avisos de nivel rojo".

Moreno ha insistido en pedir mucha prudencia a los ciudadanos y que sigan las recomendaciones de autoridades y servicios de emergencia en ambas provincias, que son las que se están viendo afectadas en este momento por la DANA. El presidente de la Junta ha expresado que es consciente de para muchos padres es un "problema" que sus hijos no tengan clases porque hay que quedarse con ellos y pueden tener dificultades para acudir a sus trabajos, pero de lo que se trata es dse "prevenir": "Prevenir antes que curar, y ya lo hemos visto en Valencia".