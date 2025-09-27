Montero: "El PP está alimentando a la bestia y la bestia se los va a comer"

La campaña electoral no ha empezado, ni siquiera la precampaña. Pero da lo mismo. Porque los partidos ya están en clave electoral sobre todo los fines de semana. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha estado en la localidad granadina de Maracena, un bastión importante para el PSOE andaluz, celebrando el día del militante para movilizar a sus compañeros en lo que queda de legislatura andaluza. Con referencias a Gaza, Montero también se ha referido a Vox. "El PP está alimentando a la bestia, y la bestia se lo va a comer", ha dicho para referirse a los "discursos de odio" y a la equiparación que se está haciendo entre inmigración y delincuencia, al tiempo que ha defendido que Andalucía "siempre ha sido tierra de acogida, para niños de Ucrania o para niños subsaharianos".

Bajada de impuestos

La ministra de Hacienda no ha pasado por alto la bajada de impuestos anunciada esta semana por el presidente de la Junta. Para ella, es importante "el debate de la fiscalidad" porque, según ha defendido "bajar o subir impuestos no es un objetivo, sino un instrumento para repartir los ingresos, para hacer viable el compromiso de ciudadanía. Los últimos que acaba de anunciar son una máscara para ocultar que cada vez que han bajado impuestos han beneficiado a los ricos, a los poderosos y a los privilegiados".

Y en este sentido, se ha referido al Impuesto de Patrimonio que ha eliminado la Junta, "les ha perdonado 6.000 euros de promedio sólo al 2% de la población andaluza", sin hacer mención a la implantación de este tributo a nivel nacional que su departamento ha impulsado. "Le perdona los impuestos los que heredan dos millones de euros y tienen un alto patrimonio, pero como no sabe explicarlo del todo bien, lo que hace es aplicar medidas populistas para disimular que cada vez que toca los impuestos se lo baja los ricos a costa de la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda o la justicia gratuita".

"El cupo catalán es mentira"

Durante su intervención, casi una hora se ha llevado hablando en el Espacio Escénico de Maracena, la lideresa andaluza también ha censurado la estrategia de confrontación que, a su juicio, lleva a cabo el presidente Moreno. "Se meten con mi acento, ridiculizan la forma de hablar permanentemente, y lo hacen Aguirre y Ayuso. Moreno Bonilla se pone bravo cuando lo dicen otros, sólo cuando cree que el enfrentamiento entre territorios le puede arañar algún voto", ha dicho.

María Jesús Montero ha defendido su implicación con Andalucía. "El cupo catalán es mentira. Nunca jamás en mi vida política hubo un día en el que descuidara los intereses de Andalucía, estuviese aquí o en Madrid. Ya quisiera Moreno Bonilla poder decir lo mismo cuando estuvo en Madrid", ha dicho entre aplausos de sus compañeros. "Y os digo más; voy a ser yo como presidenta de la Junta de Andalucía la que firme la quita de la deuda".