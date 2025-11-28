Montero critica que Moreno pide más dinero "todos los días" y rechace 731 millones para Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lanzado duras críticas este viernes contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que acusa de mantener una postura contradictoria en materia de financiación. Montero ha calificado de "increíble" que Moreno pida constantemente más recursos para la comunidad andaluza mientras, simultáneamente, "renuncia a 731 millones de euros" como consecuencia del rechazo del Partido Popular a la senda de déficit propuesta por el Gobierno central.

Durante un encuentro con medios de comunicación en Lebrija (Sevilla), la vicepresidenta se ha referido al resultado de la votación del jueves en el Congreso, donde PP, Vox, Junts y UPN unieron sus votos para rechazar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de administraciones entre 2026 y 2028, un paso previo imprescindible para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

"Es increíble que el Partido Popular, que gobierna en la gran parte de comunidades autónomas, rechazara en el día de ayer una senda de déficit que proporciona 5.500 millones de euros" a las regiones, ha declarado Montero, señalando que estos fondos irían destinados a servicios esenciales como educación, sanidad, vivienda, dependencia e infraestructuras. La vicepresidenta ha denunciado la aparente contradicción en la postura de los gobiernos autonómicos populares: "Piden mayores recursos y cuando llega la hora de la verdad, se ponen en contra de tener más recursos".

La ministra de Hacienda ha puesto el foco específicamente en el caso andaluz, cuestionando cómo Moreno "renuncia a 731 millones de euros" que aportarían "mayor capacidad de gasto" a la comunidad. Más allá de esta cantidad inmediata, Montero ha subrayado que el presidente andaluz también está dando la espalda a "una condonación de la deuda andaluza que implicaría un perdón de más de 18.700 millones de euros".

"Cuando la política no tiene sentido ni sigue una lógica, queda de manifiesto que responde a un interés puramente partidista; se pone por delante una derrota parlamentaria del Gobierno en el Congreso de los Diputados del interés de los ciudadanos", ha manifestado la vicepresidenta, quien ha recordado que en Andalucía existen "necesidades claras de hacer una apuesta por el sistema público de salud". Montero ha lanzado una pregunta directa sobre la estrategia del presidente andaluz: "¿A qué juega Moreno Bonilla?", para responder ella misma que se trata de "la confrontación por la confrontación y a ocultar su ineficacia y su falta de gobierno detrás de los recursos".