Montero sobre la crisis de los cribados: "Moreno es incapaz de gestionar el sistema sanitario"

La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía de ser "incapaz" de ofrecer una solución a la crisis de los cribados y ha añadido que "bien por incapacidad, desconocimiento o intención, no sabe gestionar el sistema sanitario". Aprovechando su "experiencia en gestión sanitaria", Montero ha acusado a Juanma Moreno de "poner en cuestión el sistema sanitario de Andalucía" que tiene "magníficos profesionales" y ha advertido que "no vamos a permitirlo".

Para Montero "es un insulto llamar error a lo que ha ocurrido con los cribados del cáncer de mama", dado que a su entender estamos "ante un auténtico despropósito" en el que después de más de tres semanas desde que se conocieran los primeros casos, "sigue sin explicar lo que ha ocurrido". A su entender "las mujeres se encuentran en un limbo a la hora de pedir sus pruebas diagnósticas" y ante la "perdida de las mismas, no se les ha ocurrido otra cosa que culpar a las propias mujeres".

El problema más acuciante, según Montero, "es que seguimos sin escuchar explicaciones, sin saber lo que ha pasado y a cuántas mujeres afecta, ya que primero se dijo que eran tres o cuatro y ahora que son más de dos mil" a quienes "son incapaces de dar una respuesta a esas mujeres". La ahora vicepresidenta ha tirado de "mi experiencia en la gestión sanitaria es que lo más importante es ofrecer un diagnóstico claro".

Una de las contradicciones que ha detectado en el comportamiento del presidente de la Junta es "como hasta ayer sostenía que el sistema sanitario funcionaba muy bien y ahora anuncia una profunda remodelación" del mismo. A su juicio, lo que oculta este anuncio es "que no sabe cómo gestionar el sistema sanitario andaluz" y que "lo único que busca es la privatización del mismo", como muestra "el incremento de los seguros privados que han suscrito los andaluces desde que comenzó su mandato". Incluso ha llegado a recordar las manifestaciones de la ex consejera de Salud, Rocío Hernández, quien aseguró que "ella estaba para dar servicio a quienes no podían permitirse un seguro privado".

Para Montero, que fue consejera de Salud desde 2004 a 2012, "el cambio de nombre ya es suficientemente significativo, ya que no es lo mismo la salud que la sanidad" y ha criticado la persona elegida por Moreno para estar al frente de un departamento "del que hay un gran recuerdo de como funcionaba". A su entender "no es la persona adecuada ya que no tiene experiencia alguna en esa materia, ni en gestión sanitaria".

Por último, la vicepresidenta del Gobierno, ha advertido sobre las encuestas que ponen en cuestión la mayoría absoluta de la que disfruta el PP en el Parlamento andaluz: "la mejor manera de perder unas elecciones es estar instalado en esa mayoría absoluta".