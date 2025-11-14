Montero acusa a la Junta de criminalizar a las mujeres con cáncer en Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado la "estrategia" que achaca al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno de "criminalizar, poner en duda y cuestionar" a las integrantes de la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama, tras el requerimiento formal de información que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le envió este pasado jueves a propósito de la crisis del programa de detección precoz de dicha enfermedad en la sanidad andaluza. La Dirección Gerencia del SAS ha remitido un escrito dirigido a la presidenta de Amama para requerirle "formalmente para que, en el plazo máximo de diez días hábiles", le remita "toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer" en relación a posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

La candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas ha considerado "lamentable y, por supuesto, absolutamente reprochable, que la Junta de Andalucía continúe en la estrategia de criminalizar, de poner en duda, de cuestionar a las organizaciones de mujeres que nos han permitido conocer que había un problema gravísimo que ponía en riesgo la salud de las mujeres".

"No se puede entender" esa actitud, ha continuado la dirigente socialista, que ha criticado que la Junta no opte por "colaborar", por "tener la capacidad de entendimiento, de dar explicaciones", y que haya pasado ya "un mes y medio sin que sepamos qué ha ocurrido con la crisis de los cribados del cáncer de mama", y "por qué se produjo" lo que desde el Gobierno andaluz consideran "un error", y que ella entiende que es "la punta del iceberg" de un "deterioro del conjunto del sistema sanitario" andaluz, que "está en riesgo en las manos del presidente" de la Junta, Juanma Moreno, ha agregado.

Montero ha incidido en señalar que le parece "lamentable que se quiera criminalizar a Amama, a un colectivo de mujeres normales, que no tienen experiencia política, que no son personas que estén en esto para tener una visibilidad, sino todo lo contrario", que lo que hacen es "apoyarse unas a otras cuando se vive un proceso tan traumático como el diagnóstico de un cáncer de mama, y que tengan que estar en el punto de mira" porque el presidente de la Junta y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, "permanentemente victimizan, criminalizan y, por tanto, están contribuyendo a que estas mujeres sufran esa doble victimización", ha aseverado.

También la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha sumado a kas críticas por lo que entiende que es un "ataque a las víctimas". "Da igual si es un atentado terrorista, un desastre climático o una incompetencia sanitaria. La primera regla del PP siempre es atacar a las víctimas" ha expuesto la ministra en sus perfiles de redes sociales.