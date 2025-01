La moción de censura en Jaén mueve el tablero político municipal andaluz

La cita es a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Jaén. Si no sucede un imprevisto, que el PP está “intentando” pero que Jaén Merece Más descarta rotundamente, el PSOE se hará con la Alcaldía de la capital rompiendo así la hegemonía del PP en las ocho capitales andaluzas. Más allá de las consecuencias que el cambio en el Ayuntamiento tenga para los jiennenses, este movimiento político puede provocar una reacción en cadena que mueva los actuales equilibros de poder en las corporaciones locales con todo lo que ello significa. La primera derivada, ¿la más importante? es que el cambio en los equipos de gobierno de ayuntamientos y diputaciones suponen irremediablemente un parón en sus proyectos e inversiones públicas. Quienes entran miran con recelo concursos públicos y contrataciones con empresas para los más diversos servicios públicos. Y eso tiene consecuencias económicas locales en la mayoría de los casos.

Tras el movimiento en Jaén, firmado nada menos que por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el siguiente objetivo del PSOE es la Diputación de Cádiz que gobierna el PP tras un pacto con la formación local La Línea 100 x 100 que lidera Juan Franco, el alcalde más votado de España.

El secretario general de los socialistas gaditanos, Juan Carlos Ruiz Boix, ya ha dicho que está procurando un acuerdo similar para hacerse con la presidencia de la Diputación gaditana. Por el momento, Juan Franco niega ninguna oferta pero cualquier cosa puede suceder. Y en el PP lo saben fehacientemente como prueba el guiño que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tuvo expresamente para La Línea en su discurso de fin de año que pronunció el pasado 31 de diciembre desde el Puerto de Algeciras. “Quiero decir claramente que el Gobierno de España tiene todo el apoyo de Andalucía en la negociación del Brexit, que es decisiva para el futuro de esta comarca, especialmente para La Línea de la Concepción”.

Claro que hay una diferencia. El movimiento del PSOE en Jaén ha cogido desprevenido al PP que no se lo esperaba mientras que ya están alerta sobre lo que pueda suceder en la diputación gaditana. Y tanto. Porque el Presupuesto para 2025 de esta adeministración ha salido adelante con los votos a favor del PP, La Línea 100 x 100 e IU.

El acercamiento a IU que no es inédito, sino más bien todo lo contrario. En la Diputación de Córdoba, donde el PP tiene mayoría absoluta y no necesita llegar a acuerdos, también se ha negociado con esta formación la aprobación de las cuentas para este 2025 con el resultado de la abstención de IU ante las mismas. Una abstención a la que se ha sumado el PSOE en el último momento para no coincidir con Vox en su voto en contra.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. / E.P.

Los partidos de izquierdas buscan un líder andaluz La guerra interna del PSOE se vive prácticamente en directo. Tras el silencio navideño, la próxima semana se volverán a mover los diferentes grupos y se conocerá si han logrado un candidato de consenso o tendrán que abrir las urnas el próximo 1 de febrero. Pero el PSOE no es el único partido de izquierdas que está buscando un liderazgo andaluz con el que presentar una oferta suficientemente atractiva a los andaluces para las próximas elecciones autonómicas previstas en 2027. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, sigue empeñado en aglutinar todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, IU, Podemos, Sumar... para, al menos, estar en condiciones de competir en las urnas, sumar los votos y poder liderar debates en la comunidad autónoma. Es consciente de su fracaso con la fórmula de Teresa Rodríguez como lideresa pero también de que los resultados electorales fueron los mejores en años. La referente de Sumar en Andalucía, Esperanza Gómez, defiende que no deben conformarse con “una esquinita” sino que deben trabajar para ampliar su mayoría. El varapalo que ha supuesto el caso Errejón ha reducido las expectativas de crecimiento de este movimiento político aunque sus defensores entienden que tiene cabida en Andalucía. Sobre todo después de que Podemos se haya enfrentado a unas primarias con tres candidaturas, una baja participación y el triunfo de la candidata oficialista, Raquel Martínez, por el 52,4% de los votos, lo que evidencia la situación interna de división y desmotivación de la formación morada en Andalucía. En este galimatías hay que destacar el liderazgo de la actual portavoz de Por Andalucía en el Parlamento autonómico, Inma Nieto, quien no podría volver a presentarse si se aplican a rajatabla las normas del partido.

A izquierda y derecha

En el PP entienden que este acercamiento a IU forma parte de la vía andaluza que defiende Juanma Moreno en la gestión política de su Gobierno y, por lo tanto, en la del PP andaluz. Así, no resulta extraño que suenen algunos tambores de negociación en la localidad jiennense de Lopera donde el PSOE negocia con el apoyo de IU. ¿Es posible un acuerdo entre esta formación y el PP para lograr la Alcaldía? Por el momento, todos niegan esos contactos.

Es evidente que el PP no llegará a acuerdos globales con IU de la misma manera que Juanma Moreno ha impedido que se haga con Vox. Su estrategia pasa por negociar a izquierda y derecha dependiendo de las circunstancias de cada administración. Un planteamiento que los sitúa en el centro político, que es la obsesión del presidente andaluz que no quiere que los ciudadanos lo perciban escorado a la extrema derecha como sucede con su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso. Por eso ha subido el tono contra Vox en algunos asuntos sensibles como la inmigración, para la que también tuvo palabras en su discurso de fin de año, o contra la violencia machista.

Además de los cambios en el tablero político, en el PP preocupa la deuda de los ayuntamientos y el papel que pueda jugar el Ministerio de Hacienda en su reducción o en la negociación de sus condiciones de pago. Sobre todo porque hay un ayuntamiento andaluz como es el de Jerez que tiene también una grave situación económ ica.