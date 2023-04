Casi la mitad de los andaluces no puede permitirse irse una semana de vacaciones

El 35,8% de la población andaluza estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social a fecha de 2022, un porcentaje solo superado en España por Extremadura (36,9%) y muy lejos de las comunidades en mejor situación como Navarra (14,5%) y el País Vasco (15,7%). La media del país se sitúa en el 26%, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

Esto significa que, con los datos de población y renta de 2021, algo más tres millones de Andaluces (3.008.000) tiene unos ingresos un 60% inferiores a la mediana por unidad de consumo o tiene carencia material severa. Esto último significa que no puede, por ejemplo, permitirse irse de vacaciones una semana al año, comer carne cada dos días, mantener una temperatura adecuada del hogar o no afrontar gastos imprevistos.

El porcentaje de andaluces en esta situación (riesgo de pobreza y/o exclusión social) ha bajado respecto a 2021, cuando se situó en el 38,7%, lo que equivalía a 3.274.121 personas. Eso quiere decir que casi 300.000 personas abandonaron en 2022 el riesgo de pobreza (este indicador se mide con la renta de 2021) o exclusión social, sobre todo porque el porcentaje de hogares con baja intensidad en el trabajo pasó del 18% al 12,5%, una reducción considerable. Seguramente esto influyó en que la renta media por persona se elevara un 8%, hasta 10.713 euros anuales (dato de 2021), inferior, en cualquier caso, a los 13.008 euros a nivel nacional.

Y pese a esta mejoría, los que están peor, es decir, aquellos que sufren una carencia material y social severa (traducido: los que ya están en situación de pobreza), suben en Andalucía. Pasan del 10,3% al 11,3% de la población andaluza, y ello, traducido a números absolutos, supone una cifra de casi 950.000 personas.

Casi la mitad no puede irse de vacaciones una semana

En su encuesta, el INE refleja algunas situaciones que suponen un problema grave para casi la mitad de los andaluces.

Así, el 45,2%, 3,8 millones de personas, afirma que no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año, el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas, y muy por encima de la media nacional: 33,5%.

El 44,7%, también 3,8 millones, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Relacionado con esto, el 11,7% tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, que es el equivalente a un millón de personas, número muy parecido al de los que sufren carencia material severa.

Y, en cualquier caso, la mayoría, (54,5%) declara tener mucha, cierta o alguna dificultad para lograr el objetivo de cuadrar las cuentas cuando termina el mes.

En porcentajes más pequeños, y de mayor a menor, el 21%, dos de cada diez, tiene dificultades para mantener una temperatura adecuada de su vivienda (es decir, no puede poner la calefacción o refrigerarla cuando corresponde); el 14,5% se ha retrasado en pagos de conceptos relacionados con su hogar (hipoteca, alquiler, recibos de electricidad, gas, etc.); el 8,2% declara su incapacidad para comprar un ordenador; el 8% no puede permitirse comer carne o pescado cada dos días y, curiosamente, el porcentaje más bajo, 6,2%, corresponde a los que declaran que no pueden adquirir un automóvil.

En todos estos conceptos Andalucía figura siempre en el pelotón de cabeza de las comunidades autónomas, aunque no lidera el ranking de ninguno de ellos. Generalmente, alguno de los archipiélagos o Extremadura están por encima.