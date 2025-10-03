Casi la mitad de los adolescentes de Cádiz cree que los delitos de violencia machista son exagerados

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha dado ha puesto de manifiesto unas conclusiones demoledoras con los resultados de una encuesta realizada a casi 300 estudiantes de 4º de la ESO en institutos públicos de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Puerto Real. El estudio revela lo siugiente: casi un 40% de los adolescentes varones cree que la violencia machista es exagerada y cerca de la mitad considera que el feminismo es una amenaza para los hombres. Entre las chicas, la cifra de este descrédito desciende drásticamente hasta el 15%.

Los resultados muestran, según la APDHA, “cómo calan entre los más jóvenes los discursos de odio que circulan en redes sociales contra el feminismo, la inmigración o el colectivo LGTBIQ+”. Mamen Belizón, responsable de la organización en Cádiz, explica que en los talleres impartidos en los centros educativos “preocupa comprobar que, para ellos, estas redes son su única fuente de información”.

La encuesta confirma también la expansión de bulos racistas: uno de cada tres adolescentes vincula inmigración y delincuencia, y más del 30% asegura que las personas migrantes “invaden” España y “pueden acabar con su cultura”. A esto se suma que un 40% considera que reciben demasiadas ayudas sociales, un discurso sin respaldo en los datos oficiales.

De este modo, el informe pone de relieve una fractura de género en la percepción de la igualdad: mientras las chicas reconocen mayoritariamente la realidad de la violencia machista, muchos chicos se alinean con mensajes negacionistas que restan importancia a esta lacra estructural. Una visión que, según la APDHA, “socava los avances en igualdad y perpetúa la violencia contra las mujeres”.

29 mujeres asesinadas en 2025

La asociación insiste en que es urgente contrarrestar estos discursos desde la educación, implicando a profesorado y familias, reforzando la formación digital para distinguir información veraz de bulos y promoviendo actividades de coeducación e igualdad en los centros.

Para profundizar en este fenómeno, la APDHA celebrará este sábado en Cádiz la jornada “Bulos y discursos de odio contra la democracia y los derechos humanos”, en la que participarán periodistas, expertos en derecho y especialistas en infancia y juventud. El Ministerio de Igualdad contabiliza 29 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. La última de ellas, en Sevilla; siendo la penúltima en la localidad murciana de El Algar el pasado 16 de septiembre responde a este tipo de violencia sobre la mujer.