La ex ministra Báñez presidirá un foro empresarial para el fomento de la innovación y el talento

La andaluza Fátima Báñez, ex ministra de Empleo del Gobierno de España, presidirá un importante foro empresarial de análisis ty debate para una sociedad en la crisis pos-Covid. Se trata del Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación, puesto en marcha por EY y Sagardoy Abogados. EY-Sagardoy Talento e Innovación se constituye como un nuevo foro de ideas con el fin de impulsar la gestión de personas y la innovación ante los retos y oportunidades a los que se enfrenta el mercado de trabajo español.

Constituido para la creación y difusión de conocimiento, el Instituto EY-Sagardoy enfocará su actividad en el impulso de las mejores prácticas de recursos humanos para abordar los desafíos a los que se enfrentan los departamentos de gestión de personas en las compañías, especialmente a través de métodos de organización ágiles, soluciones de reskilling y upskilling o el uso de la tecnología en el campo del talento. Además, el centro trabajará en la adaptación a los nuevos desafíos que enfrenta el mundo de la regulación del trabajo, como la digitalización, la robótica o la sostenibilidad. Todos estos avances requerirán de la actualización de las relaciones laborales, de la modernización de las políticas activas de empleo, de la mejora de la formación, la apuesta decidida por la ciencia y la innovación y la orientación de la fiscalidad hacia la atracción de talento y creación de oportunidades.

El nuevo Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación ha constituido su consejo asesor, que está integrado por expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la gestión empresarial, jurídico, académico y el diálogo social. El instituto estará presidido por Fátima Báñez, actual presidenta de la Fundación CEOE y ex ministra de Empleo y Seguridad Social . Además, el puesto de presidente de honor recaerá en Juan Antonio Sagardoy, también presidente de honor de Sagardoy Abogados. Además, la vicepresidencia la ocuparán Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, y Federico Linares, presidente de EY. Asimismo, el secretario del Consejo será Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights y ex secretario de Estado de Empleo.

El consejo asesor está integrado por juristas, economistas, expertos en diálogo social y reconocidos profesionales del contexto empresarial y académico como Mercedes Ayuso, catedrática de la Universidad de Barcelona; Pilar Cosentino, vicepresidenta ejecutiva de Grupo Cosentino; Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research; José García Montalvo, catedrático de Economía por la UPF; Cristina Garmendia, ex ministra de Ciencia e Innovación y presidenta de la Fundación Cotec; Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados; Juan Pablo Lázaro, presidente y CEO de Sending y ex presidente de CEIM; Pilar López Álvarez, vicepresidenta de Microsoft Europa; Cándido Méndez, ex secretario general de UGT; Francisco Pérez de los Cobos, ex presidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Jaime Pérez Renovales, secretario general del Consejo del Banco Santander y José Luis Risco, socio de People Advisory Services y director de Talento de EY.

Según Fátima Báñez, presidenta del Instituto EY-Sagardoy, «la capacidad de atracción, retención y motivación del talento en las organizaciones requiere una gestión innovadora, responsable y comprometida, que será determinante para impulsar el desarrollo económico y social del país. Este instituto cuenta con perfiles multidisciplinares de reconocido prestigio que aportarán las mejores soluciones a un ecosistema empresarial en profunda transformación y a una economía que debe poner a las personas en el centro para impulsar la productividad y competitividad».

Para Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, «la generación de ideas en el ámbito de los Recursos Humanos, de las relaciones laborales y en mercado de trabajo es fundamental para que se contribuya a la innovación que se avecina en el mundo del trabajo. Nuestro deseo es poner encima de la mesa buenas prácticas nacionales e internacionales en el ámbito organizativo, empresarial y legal para que puedan servir en la creación de un mercado de trabajo más estable y unas empresas más robustas».

Por último, Federico Linares, presidente de EY, consideró que «una de las contribuciones que mayor impacto podemos hacer desde nuestra firma a a la sociedad, más allá de la prestación de los servicios que realizamos y más allá de contratar anualmente a miles de profesionales, de formarlos y ponerlos a disposición de nuestro tejido empresarial con experiencia y formación, es colaborar con ideas a la mejora de la gestión de personas por la empresa española, y a la mejora de la regulación para llevarlo a cabo».