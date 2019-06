La sociedad carbonera está en vilo. En estos momentos la Junta de Andalucía tramita la autorización para cargar mineral procedente de la minas de Alquife en su puerto para darle salida a petición de la consignataria J. Ronco y Cia SL, que solicitaba a principios del pasado mes de abril la autorización de emisiones a la atmósfera para la “actividad de manipulación de 100.000 toneladas de mineral de hierro”. La posibilidad de que este proyecto se plasmara sobrevolaba desde hace meses, y ahora que está más cerca y cuando la novedad sería que no se llevara a cabo, se puede casi hablar de alarma social entre los vecinos.Eso sí, lo que se autorizaría sería en primera instancia una prueba que comenzaría a finales del presente mes, o a comienzos de julio, donde se cargarán tres buques con unas 30.000 toneladas cada uno. Los trabajos se prolongarían durante 24 días repartidos hasta septiembre, y de ellos 8 seguidos para la carga de cada nave, la última finalizando el verano.

Carboneras se opone. Así se aprobaba hace unos días y por unanimidad la moción presentada conjuntamente entre el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, y la Plataforma Ciudadana “Muévete por Carboneras”, en la que se insta a la administraciones autonómicas y nacionales a paralizar de inmediato. El martes, miembros de ‘Muévete Carboneras’, creada a través de varias asociaciones que se unen para oponerse frontalmente a la descarga del mineral, junto con Cayuela, acudieron a la capital para registrar un escrito con la con el acuerdo adoptado en el pleno para la paralización del proyecto de carga de mineral de Alquife en la Delegación de Medio Ambiente, en la de Fomento, en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en Almería y, por supuesto, en la Autoridad Portuaria, tal y como reconoce su presidente, Jesús Caicedo, quien explica que esta institución trasladará esta petición a Puertos del Estado. De hecho, el pasado lunes por la tarde, cerca de 2.000 carboneros se movilizaron en una marcha desde el Ayuntamiento hasta la terminar de graneles del puerto para pedir la paralización.

Caicedo entiende la “alarma social que se ha creado entre los vecinos de Carboneras, los entiendo perfectamente, al igual que a su alcalde y a todo el Ayuntamiento, pero luego está verdaderamente el argumento y la razón. Si existen y hay razones de peso para que este proyecto no se lleve a cabo, evidentemente no se llevará. Pero si cumple todos y cada uno de los requisitos medioambientales que ahora se están tramitando, la prueba de este verano irá hacia adelante”, explica el presidente de la Autoridad Portuaria, quien avisa de que la institución no puede hacer más que cumplir con la ley. “Nosotros vamos a hablar con Puertos del Estado para ver cuál es la situación que hay, pero poco más se puede hacer al respecto. Somos el último eslabón y nuestra obligación es respetar los derechos, porque aquí hay otra parte, la empresa, a la que no se le puede negar de antemano algo a no ser que haya un argumento que sí lo propicie”.

Jesús Caicedo. Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería "La Autoridad Portuaria lo que tiene que hacer es cumplir la Ley bajo todos los efectos”

En cualquier caso, Caicedo aprovecha para mandar un mensaje de tranquilidad, asegurando que “en caso de llevarse cabo, estaremos vigilantes para que se cumplan todos los requisitos exigidos. Seremos los primeros en velar para que Carboneras no haya problema de ningún tipo, porque por encima de todo está la gente, de cualquier operación empresarial, siempre antes las personas. Eso está más claro que el agua. Y hay que informar a los vecinos de todo, porque puede que se les haya hecho llegar una información distorsionada y lógicamente se ponen en guardia”. Desde la Autoridad Portuaria se viene haciendo hincapié en que se están redactando los pliegos para la colocación de una pantalla antipolvo en el puerto similar a la existente en el de Almería. Tendría una longitud aproximada de 250 metros, una altura total superior a los 10 metros y estaría dotada con un sistema de dispersión de agua. Estaría colocada en “una posición estratégica que busque la protección de las zonas sensibles en función de las operaciones y los vientos dominantes”.

El desbloqueo de la situación administrativa en Alquife permitió a finales de abril el inicio de la fase pre-operacional del proyecto de reapertura de las minas con trabajos previstos para el próximo medio año consistentes en la extracción y procesamiento de mineral en unas determinadas cantidades. Estas cantidades, para su envío a determinadas acerías para que realicen pruebas industriales que permitirán dilucidar la viabilidad del proyecto empresarial, son las que se manipularán en el puerto carbonero, desde donde tendrán salida.