Andalucía ha recibido ya 11,4 millones de turistas y la Junta prevé llegar a 32 millones a final de año

Andalucía ha alcanzado ya la cifra de 11,4 millones de visitantes y prevé acabar el año rondando la cifra récord lograda en 2019, 32,5 millones de turistas. Esas son las previsiones de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, cuyo titular, Arturo Bernal, matiza no obstante la relevancia de las cifras, abogando por “ir a un criterio de mayor calidad, de mayores ingresos turísticos y de mayor diversidad, si no lo hemos conseguido ya en algunos aspectos”.

En una entrevista con la Cadena Ser Andalucía, el consejero de Turismo ha situado Europa como "nuestro mercado central, nuestro primer foco", un turista al que ha atribuido "que tiene 10, 12, 15 veces de índice de repetición en Andalucía". Pero también ha puesto de manifiesto que "estamos ampliando cada vez a mercados más lejanos", entre los que ha situado el mercado norteamericano, del que forman parte países como Estados Unidos, Canadá o México "que nos conocían bien", para abogar entonces por "sumar mercados como el Extremo Oriente, que se ha recuperado bien este verano".

Bernal ha argumentado sobre la apuesta por captar al turista procedente del área Asia-Pacífico que "un estudio del FMI (Fondo Monetario Internacional) dice que en 2035 la mayor parte de la clase media mundial estará centrada en el área Asia-Pacífico". Por tanto, uno de los objetivos del "Plan de Actuaciones será abordar mercados lejanos, que son mercados de oportunidad".

El consejero de Turismo ha apuntado sobre el incremento de los costes y de la inflación y el comportamiento de los turistas que "las cifras que tenemos es que el incremento de precios no está suponiendo un problema para los turistas", aunque ha matizado la percepción para apuntar que "una parte importante de los costes tiene que ver con el incremento de valor, con la calidad que ofrecemos, no todo incremento de precios tiene que ver con la inflación".

Bernal ha elogiado "el trabajo muy bien hecho en los últimos años en un sector que se ha puesto las pilas", convencido de que "el turismo ha aguantado con mucha capacidad esos dos años de pandemia, un invierno que ha durado dos años, como me gusta decir", para concluir que "la marca Andalucía ha salido reforzada".

El consejero ha afirmado que los empresarios turísticos consideran que las medidas del Real Decreto-Ley 14/2022 de medidas de ahorro energético tendrán influencia sobre el sector, por cuanto "están convencidos de que esa situación de perjuicio se va a producir", de ahí que el Gobierno andaluz tuviera "el ánimo de llevar su voz al Consejo Interterritorial", donde el Gobierno se sentó con las comunidades autónomas la semana pasada para abordar las diferencias con la norma.

Sobre las competencias de su departamento, Bernal ha señalado que "me gusta decir que el turismo, la cultura y el deporte son buenos compañeros de viaje" y ha apuntado que "los 30 millones de turistas que vienen cada año a nuestra comunidad no vienen solo al golf, a bañarse en la playa, a comer en restaurante, también viene a bañarse con nuestra cultura". También ha recordado que "Andalucía es ahora mismo la primera región del deporte en Europa y eso no se le concede de forma casual" y se ha congratulado de la existencia de cuatro equipos de fútbol en Primera División (Almería, Cádiz, Betis y Sevilla) por considerar que "el beneficio es un enorme impacto en la economía" y "es una herramienta privilegiada para la promoción del destino".