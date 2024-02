Los mejores planes románticos que puedes hacer en Andalucía según TripAdvisor

Se nos ocurren mil y una cosas que las parejas pueden hacer en Andalucía para que sigan compartiendo su amor, recuperarlo o comenzarlo. Son tantos los rincones preciosos, los atardeceres espectaculares, los paseos embriagadores que no tendríamos espacio para enumerarlos todos.

Sin embargo, solo estos son los 7 mejores planes románticos de Andalucía elegidos por TripAdvisor. Si quieres ir a lo seguro y la improvisación no es lo tuyo, échale un vistazo a estos ‘expertos’.

Generalife de Granada

En el puesto 7 tenemos el Generalife de La Alhambra, en Granada. Un lugar “lleno de rincones imperdibles para detenerse y disfrutar” con “preciosos jardines en los que se respira paz y tranquilidad, con fantásticas vistas y que permite imaginarnos como sería la vida en otra época”.

Alcazaba de Málaga

Ahora nos vamos a Málaga, para encontrarnos en el sexto puesto con la Alcazaba, “Una de las visitas imprescindibles en la visita a esta ciudad por su buen estado de conservación”. Los usuarios de TripAdvisor aseguran que se trata de un sitio “Maravilloso, imprescindible, no se puede visitar Málaga sin acudir a ese recinto monumental”.

Catedral de Sevilla

¿Qué podemos añadir que no se haya dicho ya de la Catedral de Sevilla, puesto número 5 de cosas románticas que se pueden hacer en Andalucía? “Es uno de esos edificios históricos que no puedes dejar de visitar si te gusta hundirte en el pasado”, “Te deja sin palabras de lo bonita y majestuosa que es", ”Muy recomendable, sobre todo, las visitas a las cubiertas

Real Alcázar de Sevilla

En el puesto número 4 tenemos los Reales Alcázares sevillanos: “Es la segunda vez que voy y me encanta pasear por sus jardines y por el palacio”, “Un palacio con muchísimo relato que se ha quedado para siempre en mi espíritu”, “Cada espacio que recorres del Real Alcazar es único”, “Ir a Sevilla y no visitar el alcázar no debería estar permitido. Cuatro palacios y unos jardines que se han convertido en los últimos años en un reino mítico.”

Mezquita-Catedral de Córdoba

Nos adentramos en el top 3 con la Mezquita-Catedral de Córdoba: “Una verdadera preciosidad”, “La fusión de culturas es increíble y la grandeza del escenario es sublime”, “Mi recomendación es visitarla con guía para no dejarse ningún tramo en el tiempo y absorber toda la historia que alberga en su interior”… Sin duda, uno de los mejores planes románticos para hacer en Andalucía.

La Alhambra de Granada

No podía faltar La Alhambra como lugar romántico y emblemático de Granada (no solo no falta, sino que aparece dos veces). “Sencillamente, espectacular, todavía estamos emocionados y han pasado más de 4 días desde nuestra visita”, “Es más bonita de lo que la recordaba. Pasear por esos jardines, sentir la historia de un lugar tan especial. Un sitio al que hay que visitar sí o sí”.

Plaza de España, Sevilla

Según los usuarios de TripAdvisor, el plan más romántico que puede hacer una pareja en Andalucía es visitar la Plaza de España, uno que, además, es gratis. “Uno no puede irse de Sevilla sin visitar la Plaza de España en el Parque de María Luisa y hacerse una foto en el banco de la provincia en la que vive”, “Uno de los lugares más especiales y románticos de Sevilla. Recomiendo visitarlo al anochecer, las fotos salen espectaculares”.