3 destinos andaluces, entre los 12 mejores de España y Portugal que debes visitar en 2024

La revista especializada en viajes Traveler ha publicado cuáles son bajo su criterio la lista local de Best Places to Go, es decir, cuáles son los mejores destinos de España y Portugal para visitar en 2024. Y estamos de enhorabuena: tres de ellos pertenecen a nuestra bella y querida Andalucía, concretamente Aracena y Picos de Aroche, Marbella y Granada.

Aracena y Picos de Aroche, Huelva

¿Por qué Traveler ha decidido seleccionar la Sierra de Aracena y Picos de Aroche? “porque es pura Andalucía rompiendo tópicos, y porque soñarás con retirarte ahí (literal)”. Y es que no hay duda que este enclave es uno de los pulmones más importantes de Andalucía, además de los más bellos. Traveler asegura que una de las mayores bazas de la región es “el turismo rural bien entendido y con una fuerte apuesta por la desestacionalización”, es decir, que es apropiada para viajar durante todo el año. Los planes que recomiendan para hacer aquí son variados: “desde recorrer los caminos de la sierra de la mano de guías expertos en medioambiente hasta visitar pueblos preciosos como Alájar, con sus Cuevas y su mirador de la Peña de Arias Montano”. No se olvidan de las recomendaciones: “alojamientos y restaurantes donde las cosas se hacen despacio y bien, como el bed & breakfast Valle del Arroyo, el delicioso hotelito boutique Finca La Fronda o la Posada San Marcos, que cuenta con etiqueta ecológica de la Unión Europea”.

Marbella

Marbella ha sido elegida por Traveler como destino ideal para el 2024 por “un clima envidiable, una gastronomía imparable y algunos de los mejores hoteles del mundo… más los que están por venir”. Y es que muchos al pensar en Marbella lo primero que se nos puede venir a la cabeza son yates, fiestas interminables en las que se derrocha demasiado… Pero no es solo eso. Marbella, según Traveler, destaca por sus increíbles alojamientos, entre los que señalar, entre otros, Don Carlos Hotel & Spa, Don Pepe Gran Meliá, Boho Club, Hard Rock Marbella y Anantara Villa Padierna Benahavis Marbella Resort.

Por supuesto, no podemos olvidar dar un paseo por la Avenida del Mar, pasear entre sus playas (o bañarte en ellas si el calor aprieta), sentarse a tomar algo en la Plaza de los Naranjos o perderse por el entramado de su precioso casco histórico.

Granada

“Nadie sale ileso emocionalmente tras pasear por sus barrios, recorrer sus calles y dejar pasar la vida en sus miradores”. Estos son los rotundos motivos por los que Traveler recomienda Granada como uno de los mejores destinos de España para 2024. Y hacen bien en resaltar que la ciudad no es solo la Alhambra, aunque evidentemente es el símbolo local: “Granada también es su catedral, las guitarras en el Mirador de San Nicolás, el Paseo de los Tristes y, sin duda, el Albaicín de cabo a rabo. Es perderse en el Sacromonte, recorrer calle Elvira y no olvidarte de pasar por Calderería Nueva, más conocida como la calle de las teterías, quedarte sin palabras en el Carmen de los Mártires o con las vistas desde el Mirador de San Miguel Alto”.