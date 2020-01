Hoy se celebra el Día Europeo de la Mediación en recuerdo de que el 21 de enero de 1998 el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el primer texto legislativo de mediación europeo. Un instrumento de resolución de conflictos en el que cree firmemente Francisco Ontiveros, director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía.

Su objetivo es conseguir una ley integral de mediación, que ya existe en otras comunidades autónomas como Valencia. "En ellas han abordado la mediación con carácter global o multidisciplinar y centralizar las competencias. Ahora mediación familiar, es de la Consejería de Salud y Familiar, la laboral Empleo a través del Sercla; Consumo según el nivel, la comunidad autónoma o entes locales. Hay que ahondar en un concepto global de mediación en orden a otorgar competencias genéricas a una Consejería", afirma.

Ontiveros, que es titular del juzgado de lo Penal 8 de Málaga, ha sido juez en Osuna y en Álava en Violencia contra la Mujer y mediación, en Málaga se ha centrado en Violencia de género y menores, pero sobre todo es un firme defensor de la mediación como forma de resolución de conflictos. "A diferencia de otros instrumentos o mecanismos a quien se empodera es a las partes porque son ellas las que con intervención del mediador tienen que buscar una solución. Desde esta perspectiva, creo que la mediación puede dar en cierto tipo de ámbitos, mejor respuesta que el sistema judicial, que es mucho más encorsetado y a veces busca la solución legal”, explica el director general.

En estos momentos existe un anteproyecto de ley estatal de mediación en asuntos civiles y mercantiles que impone como obligatoria la mediación en determinados tipos de asuntos, con carácter previo al judicial.

Mientras tanto,en Andalucía se van a poner en marcha durante 2020 unos puntos de información, promoción y difusión de la mediación en Andalucía: PIMA. "Estarán en la sedes judiciales para informar sobre la mediación a cualquier ciudadano que acuda. Además de informarle, se le dará un listado de las personas que prestan mediación en ese territorio. Las partes escogen mediador, se deriva a mediación y se realiza un seguimiento de esa mediación".

Después de la supresión de la Fundación Mediara, que tenía atribuida la competencia, ha sido la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, "la que tiene la voluntad de asumir de manera proactiva la mediación”, afirma.

Está previsto que los PIMA estén en todas las capitales de provincia. En concreto, se situarán en Almería, Cádiz, Algeciras, La Línea, San Roque, Córdoba, Huelva, Jaén, Granada, Málaga, Marbella, Fuengirola,Sevilla y Osuna. En esto puntos ya había jueces que estaban participando en programas de derivación a la mediación con Mediara.

La finalidad de estas acciones es que la mediación deje de ser una desconocida en este país. Es un tema de mentalidad, hay que ir al ciudadano y hacerle saber que tiene otros mecanismos para la resolución de conflicto, que no sólo es el sistema judicial". Es la primera vez que en los presupuestos hay una partida específica para esta herramienta: 144.363 euros.

"En mi experiencia como juez, es cierto hay una serie de asuntos que llegan a los tribunales que son susceptibles de mediación y precisamente por no haber solucionado el conflicto subyacente entre las partes, hay veces que hay un conflicto que deriva en varios procedimientos judiciales. En este sentido, hay muchas veces que las soluciones las tienes tasadas en la norma; sin embargo, a través de la mediación las soluciones están abiertas porque son las partes las que tienen que buscar la solución al conflicto. Creo que supondría una descongestión de la jurisdicción. La mediación tiene dos cosas buenas. Por un lado va a dar mejor solución al conflicto de las partes y, por otro, contribuye a una menor litigiosidad y mayor descongestión de la justicia".

Justicia Restaurativa

Pero no es el único de los proyectos para 2020 de la Dirección General de Justicia Juvenil. "Queremos abordar un proyecto piloto de Justicia Restaurativa, que está vinculada a la mediación penal, junto a Instituciones Penitenciarias. Se trata de que Instituciones Penitenciarias haga una criba de victimario susceptible en su cumplimiento de pena de asistir a unos talleres de Justicia restaurativa, filtrarlos a través de la Fiscalía, que el Ministerio Público analice sus asuntos y comunique con nuestro Servicio de Asistencia a las Víctimas. Nosotros hacemos la criba de esas víctimas dispuestas a someterse a esos talleres. A la vista de esas experiencias, ya veríamos cómo articularlo en un futuro".

En Valladolid y Sevilla un total de 50 presos asisten desde hace meses a talleres de justicia restaurativa para mantener en un futuro encuentros con las víctimas. Esta es una acción pensada desde el punto de vista del perdón, "donde el culpable asume la realidad de lo que ha hecho y pide perdón a la víctima, también la víctima conoce la situación por la que el victimario ha llegado a cometer el delito. Por mi experiencia como juez, me he encontrado a víctimas que cuando vienen al proceso no quieren una indemnización, sino que el culpable le pida perdón o saber por qué lo hizo. Son personas a las que el sistema penal no puede dar respuesta. Estos mecanismos alternativos van a posibilitar una mejor respuesta a las víctimas".

El proceso de la justicia restaurativa ayuda a víctima y victimario. "En el tema menores ya está en marchay está dando muy buen resultado. La ley penal del menor favorece la mediación penal y a través de ella puedes luego ajustar la medida que le vas a imponer al menor porque el objetivo fundamental de la jurisdicción de menores es recuperarlo para la sociedad". Gracias también a la mediación puedes ver qué es lo que mejor se ajusta a él. Hay mucha flexibilidad en las medidas en relación a los menores, sobre todo en el ámbito del medio abierto; es decir, las que son no privativas de libertad allí hay mucha flexibilidad.

"En los delitos de tráfico es otro de los ámbitos donde funciona. De hecho, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 se ha dado carta de naturaleza a la mediación en el ámbito penal, o por lo menos se ha recogido en la norma. Por un lado, desde la perspectiva de la concesión de beneficios como la suspensión de condena, expresamente una de las obligaciones o compromisos que tiene que respetar el penado para que se le conceda el beneficio es someterse al acuerdo que se hubiere alcanzado en la mediación. Desde la perspectiva de lo que es la libertad condicional, que es la última etapa de la pena privativa de libertad, también se configura la nueva norma como una especie de: te suspendo que no cumpla el tiempo que te resta de condena y una de las previsiones que tiene para alcanzar más rápido esa libertad condicional es el someterse a programas y talleres de Justicia Restaurativa", explica.