La 'mascletà' hace vibrar a Madrid con 300 kilos de pólvora y una potente traca final

Pirotecnia Valenciana ha disparado con éxito este domingo la primera 'mascletá' que celebra la ciudad de Madrid desde los años 80 en el Puente del Rey de Madrid Río con más de 300 kilos de pólvora y en presencia de miles de personas llegadas de diferentes puntos de España, sobre todo de Valencia.

Con unos siete minutos y presencia fallera, han asistido al evento pirotécnico el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón Guixot, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y ediles valencianos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, finalmente no ha podido asistir a su pesar "en señal de duelo" por la muerte esta mañana de dos mujeres en el incendio de una residencia de Madrid.

Por primera vez desde 1980 y con 3.000 detonaciones, la 'mascletà' ha teñido el cielo de Madrid de humo y pólvora, incluso con los colores de la bandera de España, de la Comunidad de Madrid y de Comunidad Valenciana. A las 13.00 horas se ha prendido la mecha y la traca final ha impresionado a los miles de asistentes al evento.

Pirotecnia Valenciana, cuyos miembros se han abrazado al concluir la traca final, había preparado un espectáculo para disparar una 'mascletà' de color "muy vistosos", con "guiños" tanto a esta ciudad como a Valencia.

El pirotécnico valenciano encargado del espectáculo, José Manuel Crespo, ha tildado de "histórica" la 'mascletà', "por el momento, el lugar y lo que representa".

Entre los espectadores que han acudido este domingo a Madrid Río se ha encontrado José Luis, que ha viajado hasta la capital desde Valencia para atestiguar este espectáculo. En declaraciones a Europa Press ha asegurado que ha sido "la más importante" de todas las mascletás que ha vivido. "La he sentido dentro de mi corazón", ha afirmado.

También muchos vecinos madrileños han celebrado este evento. Es el caso de Ana María, quien ha experimentado la 'mascletà'"con mucha emoción". "Ya que no he tenido nunca la oportunidad de vivirlo en directo en Valencia, encantada de que me lo hayan traído aquí", ha celebrado.

El escenario elegido por Almeida para este evento fue el Puente del Rey, en pleno Madrid Río, en contra de los animalistas. Sin embargo, una jueza permitió el pasado viernes la celebración al denegar las medidas cautelares presentadas por una protectora animal para paralizar lo que consideraba una "masacre" medioambiental.

BANDERAS UNIDAS

Tras concluir la traca, la alcaldesa de Valencia ha destacado que están "muy contentos" y "muy agradecidos" al Ayuntamiento de Madrid y a todos los madrileños por este día "tan impresionante" en el cual han traído aquí"una de nuestras industrias culturales más importantes, que es la pirotecnia"."La pirotecnia genera miles de trabajos directos e indirectos y además es uno de esos motores económicos importantes que además hace su trabajo por todo el mundo de forma excepcional con todas las medidas de seguridad y con toda la profesionalidad que aquí tenemos", ha subrayado.

Catalá ha elogiado la generosidad por el hecho de que se haya mostrado en el disparo "la bandera de Madrid, la de España y la de la Comunidad Valenciana". "Me parece que ha sido uno de los gestos más simbólicos y bonitos de esta mascletá en Madrid", ha recalcado."Es verdad que en los años 80 ya se hizo una mascleta en Madrid, siendo los alcaldes Tierno Galván y Ricardo Pérez Casado, pero me parece que es una muy buena iniciativa recuperar esta tradición de conexión, de cariño", ha agregado.

Por su parte, Mazón ha puesto en valor la "alegría e ilusión" que ha supuesto el disparo de esta 'mascletà' y ha destacado "la cantidad de madrileñas y madrileños" congregados en Madrid Río para "disfrutar y compartir las Fallas de València".

El dirigente autonómico ha considerado que el escenario escogido para disparar la mascletà ha sido "extraordinario" y ha resaltado la "innovación" del espectáculo. "Hacía tiempo que no veía innovaciones tan extraordinarias como la de hoy", ha reconocido.

En este punto, ha reprochado a aquellos dirigentes políticos de la oposición madrileña que "hablen de ruido sin haberlo entendido muy bien" y ha esperado que estos mismos, tras el disparo de la 'mascletà', "se habrán dado cuenta de que es musicalidad, ritmo y emoción". "Es una gran melodía, sinfonía, arte y cultura, la nuestra, la que nos gusta compartir", ha indicado."Lo que queremos es disfrutar y decir a todos los madrileños que aquí estamos y venimos a compartir lo que somos, lo que sentimos, lo que nos hace vibrar", ha expresado."MASACRE" AMBIENTAL

La protectora Salvando Peludos presentó esta semana un recurso para frenar el evento pirotécnico por el perjuicio a este espacio natural que a su entender supone para "un entorno de renaturalización desde 2016 y que provocará una masacre entra la fauna".

El Ayuntamiento de Madrid ha elegido el Puente del Rey porque "reúne los requisitos técnicos y de seguridad necesarios, además de ofrecer una de las panorámicas más bellas de la capital, a los pies de la Catedral de la Almudena y del Palacio Real".

La 'mascletà' se encuentra dentro del protocolo de colaboración que firmaron los ayuntamientos de Madrid y Valencia en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur) para promover acciones de promoción mutua. Será financiada por el Consistorio de la capital.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Sin embargo, la oposición ha criticado que el regidor prometiera esta 'mascletà' por la llegada de la alcaldesa 'popular' María José Catalá al Ayuntamiento de la capital valenciana. Frente a ello, Almeida defendió que la 'mascletà' no se ha organizado en la capital para celebrar esta victoria sino para "estrechar relaciones" con Valencia."Lo que dije es que si María José Catalá era alcaldesa de Valencia, en Madrid habría una 'mascletà', no para celebrar la victoria de María José Catalá, sino para estrechar las relaciones entre la ciudad de Madrid y la ciudad de Valencia", justificó.

CELEBRACIÓN EN UN ENTORNO PROTEGIDO

Desde la oposición en el Ayuntamiento, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, criticó el "nerviosismo" de PP de Almeida porque "no tiene ni un solo papel en regla para disparar 300 kilos de pólvora en Madrid Río"."Su única respuesta es insultarme y echarle la culpa a Más Madrid. Yo no tengo la culpa de que el Gobierno no haga sus deberes y de que haya tenido una pésima idea como es quemar 300 kilos de pólvora en un entorno medioambientalmente protegido", contestó Maestre.

Por su parte, la portavoz de PSOE, Reyes Maroto, aseguró que no asistiría al evento porque es "partidista". "La mayoría absoluta que conseguiste en las pasadas elecciones no te da impunidad para hacer lo que quieras", le lanzó Maroto en una carta enviada al primer edil."No vamos a participar de la fiesta que has organizado para celebrar que la candidata del PP en las elecciones del 28 de mayo, María José Catalá, es la alcaldesa de Valencia, una fiesta que vas a pagar con dinero de todos los madrileños", le afeó.

Desde Vox, su portavoz, Javier Ortega Smith, cargó contra los "ecolojetas"--como se ha referido a los colectivos ecologistas y animalistas que adviertieron del daño en la fauna y flora en el Puente del Rey por la mascletà de este domingo-- al considerar que "fuegos artificiales, petardos, ruido y humo hay en todas las fiestas populares", lo que le llevó a criticar que "algunos tienen un concepto muy restrictivo de las libertades y de la cultura".

En las últimas semanas, responsables de Bomberos, de Policía Local, de Protección Civil, falleros, técnicos y la empresa pirotécnica han visitado la ciudad de Madrid para preparar esta cita con la pólvora en la capital de España. Además, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han viajado recientemente a Valencia para formarse, de la mano de los efectivos valencianos, en la organización y el desarrollo del operativo habitual de un espectáculo pirotécnico.