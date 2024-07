Martínez Aguayo: "El Constitucional no me ha amnistiado, ni perdonado. Me ha dado la razón"

La ex consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que salió del Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asía de Sevilla esta misma semana, al ser exonerada por el Tribunal Constitucional del delito de malversación del que fue acusada y condenada a una pena de seis años de prisión -de los que ha cumplido ya uno y medio- y 15 de inhabilitación por el denominado caso de los ERE, ha acusado a Moreno Bonilla de "desfachatez", ya que a su juicio "sabía que era imposible la malversación en nuestro caso".

En sus primeras manifestaciones desde que saliera en libertad, la que fuera mano derecha del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha recordado que el "informe de la Cámara de Cuentas en el que se aseguraba que ese delito de malversación era imposible, lo redactó la actual viceconsejera, por lo que no tiene nada más que preguntarle". A su juicio, "ella sabe como la letrada mayor hizo un informe jurídico en el que dijo que era imposible la malversación porque los créditos no delinquen, es una cosa neutra. Es un dinero que se pone a disposición, si el Parlamento lo autoriza, del órgano competente para que ejecute una partida conforme a la ley".

Además, se cuestionó "cómo siguen pagando por la Junta euro por euro a todos los trabajadores que reciben esas ayudas. Si tanto dicen que quieren recuperar el dinero, por qué no desde el minuto uno lo han pedido a los 6.500 trabajadores que lo siguen recibiendo".

Martínez Aguayo acusa al presidente de la Junta de mentir: "Han mentido y mienten porque cuando dicen que robamos; mienten y rotundamente. Además, nunca nos acusó nadie de robar, ni la Audiencia Provincial, ni la jueza Alaya, ni el Tribunal Supremo. Nunca hemos cogido un euro. Somos servidores públicos honrados".

La ex consejera señala también que "el Constitucional me da amparo" y se siente "legitimada por mi actuación, por mi historia, a pedir el mismo respeto al TC de quienes son parte del proceso, que cuando les ha dado la razón han callado. No deberían estar haciendo esas críticas y descalificando a alto tribunal que es garante de nuestros derechos. Lo que me llama la atención es que en un país democrático y de derecho, esto esté en cuestión a día de hoy por el PP. Resulta increíble que siendo parte del proceso -es la parte acusatoria- debe ser respetuoso con la justicia tanto si le dan la razón como si no se la dan .

Martínez Aguayo es especialmente contundente cuando señala que "el TC no me ha indultado, ni me ha amnistiado, ni me ha perdonado, me ha dado la razón de que se han vulnerado mis derechos fundamentales, a la legalidad penal y a la presunción de inocencia".

La ex responsable del Ejecutivo autonómico, recuerda como "los equipos de Gobierno de esos años, hemos levantado Andalucía y hemos conseguido que funcionen la sanidad y la educación. Hemos estado ahí donde la población nos necesitaba, en las ayudas sociolaborales y en las crisis económicas que dejaban a muchas familias en la calle. Hemos buscado la mejor administración, la mejor manera de que fuera ágil, porque era nuestra obligación. Ahí ha estado tanto el gobierno de Manolo Chaves como el de Pepe Griñán".

De ese trabajo, "si me siento de algo en todo el tiempo que he trabajado en la administración, en general en mi vida y en particular en Andalucía, es orgullosa de mi trabajo. Hemos sido capaces de resolver muchos problemas, de traer mucho dinero a Andalucía. La labor de la Consejería de Hacienda es buscar ingresos y lo buscamos en la liquidación del modelo de financiación que aportó 2.500 millones de euros, trajimos un nuevo modelo de financiación y conseguimos liquidar deudas como la deuda histórica, tan denostada pero que buen dinero incorpora a Andalucía".

Desde un punto de vista más personal, Martínez Aguayo, recuerda que este tiempo en prisión "lo he vivido con estoicismo. Son las circunstancias que te tocan en la vida y tienes que afrontarlas. Intenté no perder la salud física, ni la mental, ni la dignidad".

Visiblemente emocionada, reconoce que "si de algo me he alegrado es de que mi padre ya no viviera, porque fue un hombre que me inculcó el sentido de la honradez, de la verdad y de la dignidad . Me alegro de que no lo viviera porque para él hubiera sido un golpe muy duro".

Además, reconoce que "lo he sentido porque lo ha sufrido mucha gente a mi alrededor, sobre todo mi marido que lo ha pasado muy mal y mi familia. Lo sufrí más por ellos que por mi misma. Yo soy capaz de sobrellevar estas cosas y otras. Las circunstancias de la vida hay que afrontrarlas con valentía,. Hay otras más graves e injustas y las tienen que aceptar. He intentado que no fuera un tiempo perdido. Me niego a pensar que me han robado un año y medio de la vida He intentado ser útil a mis compañeras de prisión, las he intentado ayudar y sacar experiencia. Aprender es importante. He salido más vieja pero más sabia. Salí con la cabeza tan alta como entré".

Salida del Centro de Inserción Social

Esta semana se concoió que el TC propuso anular completamente el delito de malversación y no devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla. Martínez Aguayo fue condenada a seis años de cárcel por un delito de prevaricación en concurso con malversación de los que ha cumplido año y medio, ya que actualmente se encontraba en tercer grado.

Aguayo fue una de las principales colaboradoras del ex presidente José Antonio Griñán en su etapa como consejero de Hacienda. Griñán también fue condenado por una sentencia que ahora se pone en duda. No obstante, su caso concreto se verá en el mes de julio, ya que el Constitucional aborda uno a uno los recursos de los condenados.

La ponencia sobre Martínez Aguayo plantea que al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación, pues entiende que la redacción de los presupuestos por parte del Ejecutivo andaluz es un acto gubernativo y no administrativo.

La ex consejera logró el tercer grado a comienzos de este mes y ya está en el Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asía de Sevilla, al que Martínez Aguayo sólo tendrá que regresar para dormir, de acuerdo con esta clasificación penitenciaria. Ingresó en prisión el 28 de diciembre de 2022 para cumplir la condena de seis años de prisión que le fue impuesta por un delito de malversación.

Fue el segundo ex alto cargo de los ERE que obtuvo este beneficio penitenciario después del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, a quien se concedió también el tercer grado en junio del año pasado debido a la grave enfermedad que padece.