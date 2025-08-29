María Márquez acusa a Juanma Moreno de gastar "miles de euros en caprichos"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha criticado el gasto llevado a cabo por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en lo que la representante socialista considera que son "caprichos" pagados "con el dinero de los andaluces". Entre ellos se encuentran "7.000 euros en diez jarrones" y otros "3.000 euros para el asesoramiento del servicio de cocina del Palacio de San Telmo", además de 4.000 euros más "en un sillón para el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre".

En un mensaje en su cuenta en la red social X, la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha realizado esta crítica adjuntando imágenes de anuncios de adjudicaciones de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en conceptos como "suministro de diez jarrones de cerámica vidriada" para el Palacio de San Telmo de Sevilla, y "servicio de asesoramiento y auditoría de las instalaciones de la cocina y office" de dicho inmueble, que acoge la sede de la Presidencia de la Junta.

"Del Rey Sol a Juanma I de Andalucía", ha ironizado María Márquez en su comentario en la red social en la que ha criticado el gasto de "más de 7.000 euros" en los referidos "diez jarrones para San Telmo", así como que se destinen "3.000 euros para que le asesoren en las instalaciones de la cocina" de dicho palacio.

Además, la portavoz socialista ha afeado un gasto de "más de 4.000 euros" para "el sillón del presidente del Parlamento", Jesús Aguirre, así como un "aumento de altos cargos" a los que el Gobierno de Moreno "les paga 2.000 euros para que se alquilen una vivienda".

Márquez cierra su comentario enfatizando que "todo" ese gasto es con dinero procedente de "los impuestos de los andaluces".