"María Jesús Montero viene forzada por el dedazo de Pedro Sánchez. Es cesarismo"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha asegurado que la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero "vuelve a menospreciar a los andaluces aferrándose a su cargo en el Ministerio" mientras opta a la Secretaría General del PSOE andaluz y ha subrayado que supone la vuelta al pasado.

"Viene forzada por el dedazo de Pedro Sánchez. Ni democracia interna, ni poder de la militancia, ni nada. Cesarismo y acatamiento", ha dicho Repullo en una rueda de prensa en la que ha destacado que Montero "demuestra que no conoce Andalucía". Repullo ha manifestado que la Andalucía de hoy "pisa con fuerza su futuro", ha asegurado.

Para el dirigente popular, "quieren importar a Andalucía la política de enfrentamiento y división que Pedro Sánchez ha impuesto en toda España, sacando a los ministros del Gobierno para enviarlos a hacer oposición".

Según el secretario general de los populares andaluces, "María Jesús Montero representa la vuelta al pasado. Es un retorno al PSOE de los ERE, el más fraudulento de la historia" y ha explicado que Montero, por lealtad a Pedro Sánchez, se ha convertido "en una enemiga de Andalucía y amiga de la desigualdad. Es el rol que ha ejercido en estos últimos años".

Ha destacado que Montero viene a gritar, asustar y "decir que todo va fatal y que ella lo va a arreglar, pero Andalucía no olvida y aquí ya no funciona la mentira. Ahora en Andalucía los hechos son hechos, no promesas".

Repullo ha aseverado que "el sanchismo se hará cargo de sus decisiones, de sus purgas y de sus traiciones. Pero que no den lecciones", ya que tienen un partido "descompuesto, alejado de la ciudadanía y con un liderazgo con base en Madrid".

Allá cada cual con su circo, ha apuntado remarcando que "el Partido Popular de Andalucía no se va a desviar de su camino, que es el de la perseverancia, el del trabajo bien hecho y el de la escucha a las andaluzas y a los andaluces".