La cultura como "punta de lanza" para el PSOE andaluz: la primera promesa de Montero con la Alhambra de fondo

Granada/El emblemático Carmen de la Victoria, frente a la Alhambra de Granada, ha sido el lugar escogido por el PSOE andaluz para iniciar el camino de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacia la reconquista de la Junta de Andalucía. Un acto con el que inicia su participación en el 15 Congreso Regional, que reúne a más de 3.000 militantes socialistas andaluces este fin de semana en la localidad granadina de Armilla.

Montero ha subrayado la importancia de la cultura andaluza como eje central de progreso y desarrollo durante su intervención en el Carmen ubicado frente a la Alhambra. En un acto clave dentro del congreso socialista, Montero ha reafirmado el papel fundamental que la cultura desempeña en la identidad andaluza y en su proyección internacional.

"Desde aquí, desde Granada, queremos hacer lectura de un manifiesto de apoyo al sector cultural andaluz, que por encima de todo pretende ensalzar el inmenso patrimonio que la cultura andaluza aporta al resto de España y al mundo entero", declaró la ministra, insistiendo en que pocas regiones han ejercido una influencia tan decisiva en la cultura universal.

La dirigente socialista ha puesto en valor la contribución de Andalucía a la literatura, la música, el cine y la filosofía, señalando que "la cultura es un pilar fundamental de la democracia y un antídoto frente a las corrientes reaccionarias que conmueven el mundo". Asimismo, defendió que la cultura debe ser un eje clave dentro de las políticas públicas, comprometiéndose a otorgarle un lugar prioritario dentro del proyecto socialista para la comunidad autónoma.

Encuentro de Maria Jesus Montero en el Carmen de la Victoria de Granada / Antonio L. Juárez

Montero se ha comprometido a tener a la cultura como "punta de lanza" de su proyecto político y ha aseverado que comienza un camino de "escucha compartida, de trabajo colectivo" para impulsar a un sector que ha considerado estratégico por su potencial en la creación de empleo y la economía.

Además, la ministra criticó la gestión cultural del actual Gobierno andaluz, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla, señalando la necesidad de "cerrar este paréntesis de políticas culturales inexistentes e incluso ofensivas para algunos sectores". Además, ha remarcado que “ha llegado el momento de que Andalucía recupere la autoestima dañada durante estos años en los que el conformismo, la resignación y la falta de ambición y proyecto han marcado la agenda política de nuestra tierra”.

En este sentido, aseguró que el PSOE apostará por políticas que fortalezcan la cultura andaluza en todas sus expresiones, desde la más ortodoxa hasta las manifestaciones urbanas contemporáneas.

Montero también ha anunciado que en 2026, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, se organizará una programación cultural a la altura del legado del compositor, subrayando el papel de Granada como epicentro de la cultura andaluza.

Citó a Falla con una frase icónica: "En ninguna parte del mundo suena el paisaje como en Granada"; y ella añadió: “En nignuna parte del mundo hay sonido alguno que se pueda comparar con el acento que expresa Andalucía”. Con estas palabras, reafirmó el compromiso del PSOE con la cultura como motor de transformación y desarrollo en Andalucía.

"Pan y libros pedía Lorca"

Por su parte, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha sido el encargado de dar voz al manifiesto de apoyo al sector cultural andaluz. En su intervención, García Montero ha destacado el papel de la cultura como motor de pensamiento crítico, resistencia y dignidad, denunciando la falta de apoyo institucional al sector. "Pan y libros pedía García Lorca, dignidad para vivir, cultura para defender la vida. Creación como supervivencia y resistencia", ha leído el poeta.

De esta forma, el manifiesto ha subrayado especialmente que la cultura no es solo inspiración, sino también inversión, tanto en los creadores como en el público. "No existe comunidad sin cultura", ha afirmado el escritor, quien ha criticado las políticas que reducen la cultura a un bien de consumo, alertando sobre el riesgo que conlleva mercantilizarla y turistificarla en exceso. "No se construye la cultura con palabras vacías, se hace con presupuestos y estatuto de autonomía".

Encuentro de Maria Jesus Montero y Luis Garcia Montero en el Carmen de la Victoria de Granada / Antonio L. Juárez

El manifiesto ha enfatizado la necesidad de aumentar el apoyo a las artes escénicas, el flamenco, el cine y la literatura, con medidas concretas como la ampliación de presupuestos y el respaldo a editoriales, museos y bibliotecas. De esta forma, la lectura denuncia el "abandono" que sufre el sector cultural en Andalucía pese al reconocimiento que muchos de sus artistas reciben fuera de ella.

"Que sea real el flamenco en las escuelas, que se se apoye al sector y no a unos privilegiados con espectáculos estrellas. Que haya bienales y festivales pero sin olvidar el día a día de un arte andaluz tan universal como sus artistas. Con ayudas para espectáculos, cuidando la red propia y ayudando a ayuntamientos con becas y dotando a las escuelas de recursos, creyendo en los museos y las artes visuales, cuidando el patrimonio y la creación de patrimonio artístico para el futuro", ha relatado el escritor.

El texto del manifiesto ha apostado por coger el testigo de la "luminosidad" de la Generación del 27 y de las vanguardias que cimentaron un mundo con libertades y derechos y defender la cultura como una vía del pensamiento crítico "que asusta a los que ostentan privilegios".

García Montero ha reclamado una gestión transparente de instituciones como el Museo Picasso, el legado Federico García Lorca, el Museo Íbero de Jaén, Medina Azahara, la Alhambra o el Centro de Bellas Artes de Sevilla, incidiendo en que estas deben preservar la memoria histórica y fomentar el pensamiento crítico. También ha apuntado hacia la defensa del papel de la Radiotelevisión Andaluza como medio público esencial para la difusión cultural.

La lectura de Luis García Montero ha finalizado con un llamamiento a situar la cultura en el centro de las políticas públicas, reivindicando su papel primordial en la construcción de una sociedad más libre y consciente de su identidad.