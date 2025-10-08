María Jesús Montero, sobre el cribado de cáncer de mama: "Esto no es un fallo, es el colapso" del programa

El programa del cribado de cáncer de mama ha enfrentado esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y tras ellos, a la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los diputados Elías Bendodo y Juan Bravo.

Sánchez ha acusado al PP de derivar la sanidad pública a la sanidad privada mientras el Ejecutivo, ha subrayado, ha aumentado la inversión en sanidad pública un 45 % desde que él gobierna. "Nosotros hemos subido en estos siete años un 45 % la inversión en sanidad pública, un 45 % . Ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamientos oncológicos", le ha dicho al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso.

El Gobierno andaluz y el PP ha acusado a María Jesús Montero de ser la consejera de Sanidad que cambió en 2015 los protocolos del cribado. Ante ello, Montero ha acusado al PP de mentir al "aparentar como fallo lo que es un colapso" del sistema sanitario en Andalucía. "Esto no es más que la punta del iceberg", ha dicho en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Elías Bendodo sobre otros asuntos.

En opinión de Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no va a arreglar absolutamente nada" porque no asume "ninguna responsabilidad" y ha calificado de "impresentable" que traten de achacar la situación actual a una gestión de hace 13 años, cuando ella era consejera de Sanidad.