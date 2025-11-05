María Jesús Montero cree que el cese del delegado de Salud busca "esconder lo que pasó"

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha manifestado que el "cese" del delegado territorial en Sevilla de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Manuel Molina, que se ha conocido este miércoles, es un "intento" del Gobierno de Juanma Moreno de "mitigar el escándalo del cribado y esconder qué pasó".

En su cuenta en la red social X, Montero se ha pronunciado a raíz de que el Consejo de Gobierno andaluz haya aprobado este miércoles el relevo de Manuel Molina como delegado territorial, que fue gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hasta el pasado mes de febrero. Este hospital es el epicentro de los fallos de comunicación reconocidos en el cribado del cáncer de mama y que afectan a 2.317 mujeres.

Molina fue nombrado delegado territorial de la Junta en Sevilla en febrero de 2025 y lo va a sustiruir en el cargo la que ha sido hasta ahora concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo Sánchez.

"Un nuevo cese de (Juanma) Moreno Bonilla para intentar mitigar el escándalo de los cribados y esconder qué pasó; la sociedad andaluza exige respuestas y las tendrá", ha indicado Montero.