María Jesús Montero, sobre los cribados: "El Gobierno de Juanma Moreno ha colapsado el sistema, sé de lo que hablo"

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lanzado una seria advertencia sobre la situación del sistema sanitario andaluz tras las demoras detectadas en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Durante una intervención este viernes en Jaén, Montero ha señalado que el sistema sanitario público de la comunidad "ha colapsado" y se ha vuelto "insostenible" bajo el mandato Juanma Moreno, una situación que calificó como "gravísima" y que está teniendo repercusiones directas en la salud de muchas mujeres andaluzas.

Estas declaraciones se produjeron antes de un acto sobre fondos europeos en la Diputación jiennense, donde la también ministra de Hacienda y candidata socialista a la Presidencia de la Junta para los próximos comicios autonómicos abordó la problemática detectada en la comunicación de resultados de mamografías. Según explicó, este fallo en el circuito preferente establecido para la detección temprana del cáncer de mama ha provocado que, en algunos casos, "las consecuencias de la enfermedad hayan sido mucho peores que si se hubiera abordado antes", tras un diagnóstico oportuno. La dirigente socialista, que ejerció como consejera de Salud durante una década y es médica de profesión, subrayó que no se trata de un simple error administrativo. "Sé de lo que hablo", afirmó tajante, para después explicar que el colapso de este programa preventivo refleja una crisis generalizada en todo el sistema sanitario andaluz bajo la gestión del actual gobierno autonómico. La vicepresidenta primera del Gobierno ha denunciado que no se trata de un “error” o un "fallo" y ha asegurado que son "la punta del iceberg": “si esto ocurre con mujeres cuya placa, cuyo diagnóstico indica que hay que seguir haciéndose pruebas porque hay algo que no termina de encajar y, por tanto, hay que descartar la existencia de un cáncer, ¿se pueden ustedes imaginar lo que está ocurriendo con otras enfermedades?”. “Nunca, jamás en nuestro sistema sanitario público hemos asistido a una situación de este tipo”, ha asegurado Montero, que ha recordado que “el sistema sanitario era el orgullo de Andalucía”, por lo que ha exigido una “respuesta urgente”. Se ha referido también a retrasos en ecografías y demoras en consultas ginecológicas, asegurando que “se está deteriorando la salud de las mujeres en Andalucía, porque el señor Moreno Bonilla no sabe, no quiere, y tiene otro modelo sanitario para nuestra tierra”.

Explicaciones a Moreno

Ya este jueves Montero se hizo eco de las denuncias trasladadas por mujeres a las que, tras un primer diagnóstico, han tardado meses e incluso años en hacerle mamografías complementarias para confirmar sus tumores ya avanzados. "Yo no tenía un resfriado, estaba esperando que hicieran una biopsia para ver si tenía cáncer. Me dijeron que había tenido muy mala suerte", relata una de estas mujeres, mientras que otra explica que en mayo le hicieron una mamografía y que no tuvo noticias de la administración sanitaria hasta bastantes meses después.

Ante esta situación, Montero cree que es "exigible" que Moreno dé explicaciones sobre el que considera un "escándalo en la gestión del programa de cáncer de mama". "Hemos oído el duro testimonio de muchas mujeres relatando las enormes demoras de más de un año que han sufrido en el diagnóstico y tratamiento de su cáncer. Frente a ello, la consejera de Salud ha sido incapaz de tener una mínima empatía y de ofrecer una respuesta clara sobre qué ha pasado", ha dicho la también ministra de Hacienda. Montero cree que las mujeres andaluzas necesitan "explicaciones, soluciones y no excusas", y ha acusado a Moreno de "echar balones fuera y buscar culpables en otro sitio" ante el "grave deterioro" que sufre, en su opinión, el sistema sanitario público andaluz por culpa de "políticas privatizadoras" que derivan recursos al sector privado. La vicepresidenta primera ha advertido también de que Moreno "mintió" incluso en el Parlamento andaluz al asegurar que no había listas de espera en cáncer en Andalucía, y le ha pedido que concrete qué medidas va a poner en marcha para ofrecer garantías a las mujeres afectadas ante este "fallo" en el programa de detección precoz.

"Yo firmaré la quita de la deuda de Andalucía"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado que "cuando haya que firmar el convenio para la quita de la deuda", una vez que se tramite la ley en el Congreso de los Diputados, lo firmará ella en Andalucía "entre otras cosas, porque yo seré presidenta de la Junta". "Estoy convencida de que cuando tengamos que firmar el convenio seré yo la que lo firme", ha subrayado. Montero ha insistido en que Andalucía recibirá 19.000 millones de euros con esa quita de deuda y que "no tiene ningún sentido" que "digan que no por una razón simplemente partidista", en referencia al PP. "Vengo diciendo que Moreno Bonilla es más genovés que andaluz, está más pendiente de lo que le dicen en la sede de Génova, del Partido Popular, en Madrid, que es de lo que él mismo puede saber y puede ver que es bueno para Andalucía", ha subrayado. A juicio de la secretaria general de los socialistas andaluces, "dicen que no porque se le cae la careta al Partido Popular en Andalucía, que viene diciendo que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja contra los intereses de Andalucía, que viene diciendo que estamos trabajando para el interés solo de una parte del territorio, siempre trasladando una política de confrontación”. Montero ha criticado que como Moreno Bonilla "no tiene plan de acción, no tiene programa de gobierno, pues lo que está es solamente en los cálculos electorales" y "a ver cuándo le viene mejor o le viene peor la convocatoria de elecciones”. En este sentido, ha asegurado que el Partido Socialista "está trabajando y estamos preparados para todo".