Más madera... es la guerra

Seguramente es irreal pensar que años atrás el Puente de la Constitución era un paréntesis de cierto sosiego, un pequeño armisticio que apenas daba para el titular de la ocupación hotelera. Eso sí, con adjetivos hiperbólicos para darle cierta prestancia. A lo sumo un par de titulares, quizá el encendido de Navidad, cuando éste no se hacía a finales de verano. Sí, seguramente es una idea irreal, como tantas, y no existían las serpientes de las Purísima como las serpiente de verano para llenar la falta de noticia; pero seguro que tampoco había estos puentes sin tregua, estresantes, con políticos casi aquejados de TOC que no se dan ni dos días libres y ocupan en puente en hacer congresos de partidos, o en convocar primarias como Ciudadanos en Andalucía. Se ha desatado un estrés táctico, que augura una larguísima campaña. Macarena Olona ya se ha declarado Macarena de Granada; casi como aquella Macarena Granada tan castiza que interpretaba Penélope Cruz en La niña de tus ojos y La reina de España de Trueba. Olé. Estamos produciendo más realidad de la que podemos consumir. O de la que debemos.

Ciudadanos, perro flaco

Hay un refrán español cruel y certero, como suelen ser los refranes: A perro flaco todo son pulgas. O sea, las fatalidades se ceban con los más débiles. Y eso le sucede a Ciudadanos. Donde no les vienen mal dadas, se equivocan. Después del audio filtrado previsiblemente por su antiguo responsable de la organización, ahora volcado contra ellos, el error de las primarias. ¿De verdad nadie ahí vio que convocar en mitad del puente, aunque se repita el formato y los plazos de otras ocasiones, se vería como un abuso? Fran Carrillo les ha colocado el marco de "la cacicada". Suenan acusaciones de "mafia", para los menos "fraude". Todo lo que decían de los rivales de la democracia degradada, se dice ahora hacia dentro. En fin, parece absurdo. Sólo necesitaban esperar al jueves para convocar tras el puente y resolver la próxima semana, sin nocturnidad, o más bien sin puenticidad. ¿Nadie vio que un debate daría credibilidad? Es más, ¿de verdad ahí nadie vio que ocultar el censo era una pretensión inútil? Después de marear, se ha acabado sabiendo el número, y poniendo el foco en que un partido en el poder ha perdido más del 50% de afiliación en tres años. Y así todo. Cs no merece el hundimiento, pero está bajo ese clima de hundimiento. Los errores se pagan, sí, pero sobre todo los liberales que hacen de bisagra. Errores mucho mayores, de corrupción o de gestión, han tenido antes PSOE o PP. Rivera falló en 2019, pero ¿para esto? Aunque Juan Marín retenga la candidatura -eso dicta la lógica siendo vicepresidente y bien conectado para tratar de reconstruirse sin salir del Gobierno, porque fuera será difícil- van a salir más dañados. Lo que debería haber dado un mensaje de esperanza, transmite. A perro flaco todo son pulgas.

Lista disconjunta

Otro error más: sugerir la lista conjunta en Andalucía exponiéndose a que te hagan una cobra. Ciertamente Inés Arrimadas dijo que no se había hablado, pero en los titulares de las noticias no hay espacio para matices, para subordinadas, para adversativas. El PP andaluz se desmarcó con cierta elegancia: "En lo que estamos pensando ahora mismo es en seguir trabajando para Andalucía, en seguir gestionando los intereses de Andalucía; no estamos en elecciones, ni estamos pensando en elecciones". Pero desde Génova fueron menos contemplativos; y no digamos desde Murcia, por boca del propio presidente: "Ciudadanos firmó una moción de censura con el PSOE para desestabilizar el actual gobierno de libertad de la región de Murcia, y darle el poder a la izquierda. Entenderá que crea que Ciudadanos es de todo, menos fiable". Juan Marín ha puesto énfasis en que el PP andaluz es otra cosa: "Los sondeos ahora mismo hablan de que la suma del PP y Ciudadanos puede garantizar un gobierno de mayorías absolutas, y eso es lo que yo espero. (...) Yo lo he dicho muy claro y Juanma creo que está en la misma posición. Para mí, Andalucía y los andaluces están por delante de mí siglas de las de mi partido, y de cualquier otra cuestión. Si el interés de Andalucía es que exploremos esa vía, pues yo estoy dispuesto a hacerlo, y evidentemente estoy convencido de que el PP andaluz también. En Madrid están con otras cosas". Pero si es una oportunidad, es otra oportunidad mal gestionada.

Más encuestas, lo mismo

Se suman dos encuestas tras el tercer aniversario del cambio. Sociométrica para El Español; y El Último Escaño a través de las redes. Un paisaje semejante aunque no igual: el PP con 47-49 es muy dominante, y frisa los 50 con los 3 o 2 de Ciudadanos. Vox sube, hasta 18 para Sociométrica, 14 en la otra. El PSOE no se mueve, 33, o apenas pierde alguno; y Unidas Podemos bajaría a 8 o incluso a 5 según Sociométrica; y AA tendría 2 o 3. Con matices, es una radiografía demoscópica persistente. El relevo en el PSOE no ha tenido efecto revulsivo, la atomización de la izquierda penaliza, y el PP, con Juanma Moreno muy consolidado en los datos de valoración/expectativa, además de oxígeno para C´s quiere unos meses de estabilidad frente a "la pinza", pero será difícil; particularmente Vox no va a darle tregua.

Alta-Vox

"Escúchalo, Juanma -clamaba Ortega Smith desde el atril al modo del Sargento de Hierro que interpretaba Clint Eastwood- ¡Convoca elecciones de una vez! ¡Que te vamos a mandar a tu casa! De la manita del Marín; y te vas con la Susanita, adonde queráis, pero dejad a los andaluces en paz". Vox eleva el tono, con un desahogo faltón, a las bravas. El mensaje es que el PP ha sido más de lo mismo, más PSOE. Macarena Olona: "El señor Juanma Moreno está en un abrazo permanente con el PSOE, lo ha estado a lo largo de estos últimos tres años, y desde luego es ese abrazo el que pretende mantener después de las siguientes elecciones autonómicas con el señor Juan Espadas". ¿Para qué reparar en que ha sido Vox con quien han pactado los tres presupuestos? Esto no va de realidad, sino de frames estratégicos, de crear marcos mentales. Ortega Smith: "¿Os acordáis en la moción de censura cómo se miraban? Esos gestos, esos guiños y sus palabras dulces... pero hoy ya lo sabemos: se han casado, PP-PSOE ya son pareja de hecho formalmente constituida. Ya son uno, y ya no tienen que disimularlo. Ahora de la manita".

...A degüello

Vox está en una ofensiva a campo abierto, lanzados a degüello. Los demás son renuentes a lanzar la precampaña, apelando a mantener el pulso de la gestión y hablando de anteponer los intereses de los ciudadanos, pero Vox va lanzado. Han olido la sangre. Los ataques a San Telmo -ahora con Ciudadanos como víctima del PP, ya no al revés- se combinan con sus apelaciones al voto obrero, como sucedió en Francia y también en Italia. Desde el 1 de mayo, están trabajando esa vía, con su sindicato Solidaridad. Francisco Ocaña, secretario general del grupo parlamentario: "Solo Vox está decidido a defender el pueblo de las clases políticas que se aprovechan de la clase obrera actuando únicamente en su beneficio". Pueblo vs establishmnet, la base del populismo.

El guiño provocador con Anguita ha logrado el objetivo de colocar el debate en la agenda. Esta semana le respondía el líder andaluz de IU, Toni Valero, indignado: "¡Que se laven la boca para hablar en su nombre! ¡Que se laven la boca! No tienen derecho. ¿Qué os habéis creído? ¿Qué te has creído?". En Vox han celebrado el éxito.

Espadas senador

Juan Espadas no despega en los sondeos. No hay, en términos demoscópicos, Efecto Espadas. Finalmente después de haber anunciado que iría al Senado, y después de haber reculado sobre ir al Senado, va al Senado. Más allá de la imagen persistente de indecisión, dando margen a prolongar el debate del sueldo público, han consolidado la imagen de su falta de autonomía, proyectando que a Espadas se le dirige desde Madrid. Y de ser así, ni siquiera se está simulando para que no parezca que es así. Es un trato desleal.

Todos los caminos no conducen a Cádiz

Teresa Rodríguez, preguntada sobre el viaje de Yolanda Díaz al Vaticano: "A nosotros nos hubiera gustado que hubiera venido primero a Cádiz". Zasca. Fino zasca. Díaz no ha aparecido por la movilización gaditana, como ha mantenido una evidente distancia con otros conflictos laborales en el sur. Es realmente singular que en su presentación en sociedad haya optado por un eje Madrid, Barcelona-Valencia y Galicia, pero no haya tanteado Andalucía con algún gesto siquiera. Tampoco después. La hipótesis de que en su entorno ven con interés un batacazo de la izquierda en Andalucía para persuadir a los escépticos de la necesidad de unir a toda la izquierda en su Frente Amplio va adquiriendo entidad. Y ahí están los sondeos.