El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga la macrocausa de Invercaria, ha dictado un auto en el que ha procesado al ex director de Promoción de Invercaria-sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González-, al ex presidente de esta sociedad, Tomás Pérez-Sauquillo, al ex directivo Cristóbal Cantos -que en su día denunció el caso-, y al ex director financiero Antonio Nieto Garrido, en la denominada pieza de "personal" de este macroproceso.