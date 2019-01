“La Diputación de Huelva es como la Junta de Andalucía pero en chico”

–En Huelva se ha convocado una marcha por las infraestructuras ante los pésimos presupuestos, ¿qué le parece esa unidad que parece haber entre todos?

–Dos cosas. Los PGE me parece que son mucha foto del presidente de la Diputación en Madrid y poco fondo. Y después, queda claro que Pedro Sánchez sólo conoce el nombre de Huelva para venir de vacaciones. Pero es que ya no es sólo lo que no dotan las cuentas sino lo que quitan a proyectos que estaban en marcha como la rotonda de Valverde. Mira si son malos que ha salido el propio alcalde de la capital a vestirlos de limpio.

–¿Pero qué me dice de la manifestación?

–Si se quieren hacer las cosas bien y no es un paripé hay una forma de demostrarlo que es sacar a los políticos de la manifestación. Todos a la cola de la marcha. Que hable Huelva. Que de estas me conozco yo más de una. Ésta la van a montar porque están las municipales a la vuelta de la esquina. Mientras se dediquen a salir todos los días en los medios o a escribir las pancartas habrá que pensar que la marcha está politizada.

–¿Entonces cree que es un movimiento para mantenerse en el cargo?

–No digo que el alcalde lo haga por el sillón, pero sí que lo voy a ver hasta ese día. Si va a seguir dirigiéndola y utilizándola diré que la está usando. Mira las de la sanidad, que no fue a ninguna de las cinco. Si hay una ahora seguro que va.

–Huelva ha sido la única provincia en la que ustedes no han perdido actas de parlamentario, ¿no parece poca recompensa una secretaria segunda de la Mesa de la Cámara?

–La mesa del parlamento es una institución muy importante, fundamental para que tire para adelante el Gobierno.

–Eso descarta una Consejería.

–Lo que tenga Juanma en la cabeza lo desconozco y además no sé si él y Juan Marín tendrán que dar con un equilibrio en Andalucía.

–¿El resultado cierra la crisis en el PP e Huelva?

–Me niego a decir que hay crisis interna en el partido. Ahora, sí reconozco que ha habido un grupo de personas que han discrepado de las decisiones que se tomaban en la dirección provincial. Eso no es una crisis como la que reconozco que tuvimos en Jaén. Cuando una parte pequeña es la que discrepa no hay crisis.

–¿Y esa parte discrepante sufrirá algún tipo de consecuencia?

–No se trata de eso. Creo que esa parte debería reflexionar porque somos todos compañeros.

–Para cerrar cuitas.

–En Huelva está todo el partido unido. Con Manuel están todos los alcaldes, portavoces, los diputados, bueno estos casi todos. Ahora, hay una parte, y muy pequeña, que durante un tiempo no ha estado de acuerdo con las decisiones provinciales. Sólo hay varios compañeros que por circunstancias no han estado de acuerdo con decisiones con las que el resto del partido sí estaba de acuerdo.

–¿Qué perspectivas maneja para las municipales hora que parece que van a desaparecer las mayorías de antaño?

–Tengo una ilusión, que es la misma que ha llevado al cambio aquí en la Junta. Perspectivas no sé porque hay que empezar a andar. Pero sueño con que ese cambio llegue a los ayuntamientos que llevan 40 años de PSOE, a la capital y a la Diputación. Creo que la Diputación es una Junta de Andalucía en chica. Cuarenta años con los mismos en los que hemos conocido escándalos de todo tipo. Esa permanencia lleva aparejada hasta la soberbia. La misma que tenía quien mandaba en el Gobierno andaluz la tiene la persona que manda en la Diputación. Eso es así porque eso va en la persona y porque al llevarte toda la vida en sillón te crees que es tuyo. Aplicas el ordeno y mando y sino que se lo pregunten a los suyos mismos.

–¿Me puede decir usted qué piensa el PP del recre, dado que en el último pleno se pronunció de 4 formas diferentes?

–Esa es una opinión del grupo municipal que tuvo libertad de voto.

–¿Y eso no es llamativo?

–No, porque yo siendo alcaldesa di dos veces libertad de voto.

–Así que es lo normal...

–No, lo normal no es. Aunque en un caso como este sí porque es un caso especial.

–La candidata de la capital, Pilar Marín, abandera un cambio radical en muchos aspectos ¿va a hacer la lista ella o la va a tutelar el partido?

–Totalmente libre por mi parte.

–¿No habrá indicaciones del partido?

–Pilar es inteligente para saber cómo tiene que hacer bien las cosas. Y tiene una cosa que me encanta y es que mantiene que Huelva está por encima de todo. Por eso debe tener las manos libres y sabe perfectamente como tiene que hacer las cosas.

–¿Cuál será la primera medida del nuevo Gobierno en Huelva?

–Una que afecta a toda Andalucía, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

–Sí, pero algo más concreto

–La Sanidad, que hay que abordarla como en toda Andalucía. Esa, con el empleo, son las prioridades claras.

–¿Le han llamado ya muchos para pedirle la Presidencia del Puerto?

–Para eso no me han llamado todavía.