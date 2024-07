Loles López acusa al Gobierno de actuar "como Amazon" en el reparto de migrantes

El Gobierno andaluz no comparte la política migratoria del Ejecutivo central. Así lo ha manifestado en varias ocasiones la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias, e Igualdad, Loles López, quien este miércoles ha insistido en su crítica que pasa por la falta de información, de coordinación y de fondos para poder hacer frente a la acogida de migrantes, no sólo menores sino también adultos. En este sentido, Loles López ha acusado este miércoles al Gobierno de "actuar como Amazon" en el reparto de los menores migrantes en un paralelismo que le he llevado a argumentar que si "Amazon reparte paquetes, ¿verdad? pues ellos van a ir repartiendo, sin financiación, sin información, migrantes".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir el pleno del Foro Andaluz para la integración de personas de origen migrante, López ha concluido que "esa es su política" después de argumentar que "no puede mirar para otro lado porque no hay financiación" cuando la situación que deben afrontar las comunidades autonómas es que "más es más" atendiendo un incremento de menores migrantes no acompañados.

La consejera de Inclusión Social ha apuntado que "la Conferencia Sectorial de Migración nos dijo que venía un número bastante importante" y a partir de ese anuncio las comunidades autónomas se han visto abocadas a la duda de "cómo nos preparamos".

"Es lo que le estamos reclamando al Ministerio", ha sostenido López, quien se ha lamentado de que "no hay financiación, no hay información, no hay coordinación", con el agravante de que "no aplican la política migratoria, no aplican la política exterior, no aplican el trabajo en el país de origen, no declaran la emergencia migratoria y no vinculan a la Unión Europea", para preguntarse de forma retórica sobre "cuál es la política del Gobierno de España" en materia de menores migrantes e inferir ese paralelismo con Amazon.