O llevarás luto por la reina de Gibraltar

«DIÁLOGO »

El presidente andaluz hace ronda con todos los portavoces del arco parlamentario. Es un movimiento inteligente que acentúa el contraste con el trincherismo de Moncloa, donde Pedro Sánchez se resiste a recibir a la oposición. A nadie se le ocultaba esto, y menos a los portavoces invitados a San Telmo, pero el problema no es que Moreno use el diálogo, sino que Sánchez se niegue a hacerlo. Desde Margaret Thatcher, que presumía de no consensuar nada con fervor dogmático, tal vez ningún líder haya sido tan descaradamente hostil a dialogar como el presidente español. ¡Que llame y pida cita!, le ha dicho a Feijóo, como si fuese un visitador de fármacos y no el líder de la oposición que representa a varios millones de ciudadanos. Moreno, en fin, se anota el punto. Pero también se lo anotó Juan Espadas exhibiendo un talante dialogante y reconociendo la reciprocidad, lejos del bloquismo fallido en la campaña electoral de junio. Espadas incluso proclamó que quiere "una Andalucía independiente políticamente", sin actuar al dictado de Madrid, y enfatizó que "somos personas diferentes a las de Madrid". Directo a la línea de flotación de Moncloa. Ese modo en que Espadas trasladó el mensaje de "Yo no soy Sánchez" requiere coraje en el PSOE de 2022. Sánchez, no ya con los disidentes, sino con los simples versos sueltos, es de los que no hace prisioneros.

Nota: Después, en el comunicado y en el vídeo editado por el PSOE, desapareció buena parte de ese mensaje. Tal vez alguien advirtió a Juan Espadas, con otra metáfora, que podía encontrase la cabeza de un caballo entre las sábanas. O más bien su propia cabeza.

« OPA GENTIL»

Teresa Pardo, última portavoz de Ciudadanos antes de la debacle, ha fichado por la administración andaluza. Su nombre aparece en titulares pero no es un caso aislado, sólo un caso destacado. El PP tiene activada permanentemente esa palanca de fichajes con más recursos que el Barça. Los conspiranóicos de guardia manejan la teoría de que Juan Marín ha elaborado una lista negra y una lista blanca, pero en realidad el PP, que descarta una fusión o una absorción de Ciudadanos, ha optado por una política blanda a sabiendas de que, en el naufragio, muchos ciudadaners estarán dispuestos a pasar a la casa común del centroderecha: puertas abiertas a quien sume. Y parece que ese Sumar les va mejor que a Yolanda Díaz. De hecho, no es un asunto de consumo interno del PP andaluz, sino un mensaje de puertas abiertas a Ciudadanos en todo el país, donde prolifera una amarga sensación terminal. El PP no va a lanzar una OPA hostil. Han optado, lejos del trabajo sucio del Señor Lobo, por una OPA gentil.

« LUTO»

La Junta decreta un día de luto oficial por Isabel II, reina de un reino extranjero que conserva entre los restos de su imperio un pedazo de Andalucía, el Peñón de Gibraltar, y además expandido con terreno entre robado y ganado al mar nuestro. Más allá de las exhibiciones carpetovetónicas de hojalata sobre Gibraltar, hacer luto por una jefa de Estado extranjera es una rareza; y hacerlo por la jefa de la corona británica, aunque constituya un icono pop bien pulido con la serie The Crown y todo el marketing que UK maneja brillantemente en eso que Joseph Nye llama poder blando, es una doble rareza. Hay que tener mucha fe en las inversiones británicas, en el turismo... o en el voto de la colonia en las municipales.