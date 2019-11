A Jesús Ibáñez le costó aceptar el puesto de consejero delegado de Cetursa. Lo rechazó varias veces. Al final no tuvo más que cambiar a un sí postrero. La pasión con la que habla de Sierra Nevada este inspector de Hacienda tuvo algo que ver con la decisión de ponerse al frente de la montaña. Afronta ahora su primera temporada invernal a los mandos de la estación, que abrió el sábado sus puertas nevada, blanca e impoluta.

-¿Qué vínculos tiene con Sierra Nevada un inspector de Hacienda?

-No me preguntaron si sabía inglés o si sabía esquiar y creo que son dos requisitos bastantes trascendentes. Soy esquiador desde chico.

-¿Lo considera importante?

-Conocer tu área o a lo que te dedicas siempre es bueno. Nunca había dirigido una estación de esquí, pero no deja de ser la dirección de una empresa pública. No tengo experiencia en dirigir empresas pero sí administración pública. He sido delegado de la Agencia Tributaria en Almería durante cinco años, delegado adjunto en Málaga dos años y delegado de la Agencia Tributaria de Andalucía. Sé lo que es gestionar.

-¿Cómo se encontró la estación?

-No había cabeza ninguna en la Sierra. Cuando yo llegué toda la alta dirección de la Sierra se había ido meses antes. No había ningún director de recursos humanos, financiero o subdirector. Me encontré el vacío y la relación con María José López fue cordial pero tampoco ha habido un intercambio formal. Mi estilo de dirección es totalmente distinto.

-Pero tampoco se encontró un cajón vacío.

-Llegué a un sitio en el que la información no existía. Yo tenía un ordenador de los Mundiales del año 96 y no lo llegué a tocar. La mayoría de mi gente no tenía portátiles o tablets. Hemos comprado para trabajar en moderno. No había ningún archivo repositorio de documentación electrónica. Todo eso hemos tenido que ponerlo en marcha. Sierra Nevada es una empresa que factura muchos millones de euros y cuando yo llegué había información de las cuentas de lo que se gana en un año, pero no había detalle ninguno de los 11 restaurantes, tres hoteles, un parking, una agencia de viajes, un parque de atracciones y una estación de esquí. Tú no sabes si el hotel ganaba o perdía, el parking ganaba o perdía. Nos ha costado meses poner en orden las cuentas. Reformularlas y saber en qué situación estábamos; saber qué podíamos hacer y cuanto podíamos invertir. Estamos invirtiendo con recursos propios. Es el primer año en la historia de Sierra Nevada, o al menos en los recientes, en los que no se ha acudido a financiación externa.

-¿Cómo valora el trabajo como usuario de la anterior gestión de María José López?

-Desde el punto de vista del esquiador, Sierra Nevada era una de las estaciones donde mejor se esquiaba de España y una de los mejores de Europa. La parte de nieve ha funcionado perfectamente. Eso sí, sin ninguna inversión. ¿Cuánto años hace que no se ponían cañones nuevos? 33 hemos puesto de una tacada. ¿Cuánto hace que no se compraban máquinas pisapistas? Se han comprado siete en cinco años con un contrato marco. ¿Cuántos años hace que no se hacía un remonte? El último es de 2009.

-Si se invierte con recursos propios. ¿Dónde está ese dinero: en un cajón en el banco?

-Tuvo algunas sentencias en contra Cetursa como en la que se perdieron 18 millones de euros y un hotel en esa jugada. Nosotros somos una empresa que actúa en libre competencia y en régimen de mercado y, por tanto, nuestra obligación es ir a invertir en nuestro objeto principal que es la nieve, que es lo que nos genera el negocio. Los restaurantes, los hoteles y las tiendas son buena parte del negocio pero, desde luego, la inversión principal debe estar orientada a la nieve. A pesar de eso, hemos hecho un plan integral. Hemos invertido en todas las áreas de la estación: parking, tiendas, oficinas, área de nieve, inmuebles...

-¿Cómo están las cuentas?

-La estación nos la han dejado con 32 millones de euros de bases imponibles negativas, de pérdidas de ejercicios anteriores. La deuda de la estación está en 22 millones, gran parte consecuencia de los créditos hipotecarios que se tuvieron que pedir para financiar el pago de esos 18 millones.

-¿En cuánto tiempo se va a pagar?

-Eso sí lo hicieron bien. Esa deuda estaba a corto plazo, lo cual generaba una carga financiera importantísima. La anterior directora financiera lo hizo bien, renegoció la deuda y ahora mismo es a largo plazo. Amortizamos dos millones al año.

-¿Por qué se disocia la estación de Turismo y Deporte?

-Llego cuando había problemas internos entre Turismo y la estación. Los medios hablan de una auditoría de la Cámara de Cuentas que encarga la Consejería, con lo que la nueva Junta llega con preocupación.

-¿Qué creen que van a encontrar?

-Empieza diciendo que Cetursa manifiesta que no es una empresa pública y es una empresa pública, y hay muchas cosas en las que hay pedir permiso a la Junta y no se han pedido nunca. Es verdad que a veces la Administración se entiende mal con sus empresas públicas. Creo que era desconocimiento más que otra cosa. Pero, ¿de quién? ¿Solo por parte de Cetursa o de quien tenía que controlar a Cetursa? Si Cetursa no ha pedido nunca permiso para contratar en su plantilla, ¿de eso no se ha dado cuenta nadie de la Junta? ¿Si para comprar un ordenador o un software nunca se pidió permiso?

-¿Qué le llevo a aceptar?

-Querían al técnico. No está mal. No me considero un político de perfil pero estoy en política y apoyo al Gobierno en el que estoy. Sierra Nevada no tiene que ser un sitio para tirarse los trastos, es un sitio importantísimo para Granada, con un porcentaje de su PIB muy elevado y crea muchos empleos. Es la imagen de Granada durante cinco meses, salimos en los telediarios. Si Granada no tuviera Sierra Nevada tendría mucha menos relevancia.

-¿Andalucía es consciente del valor de Sierra Nevada?

-Tengo una importante autonomía de gestión y un criterio que se escucha. Tengo un apoyo muy decidido para que Sierra Nevada no sea un problema para la Junta. Es una empresa pública muy importante, pero no un servicio público.

-Turismo: ¿líneas de actuación?

-Hemos invertido nueve millones de euros en reformar la estación, incluida la Plaza de Pradollano que llevaba 25 años sin arreglarse.

-¿Mercados?

-Nos lo trabajamos muchísimo. Se ha incrementado nuestra presencia en ferias internacionales como las dos de Londres. Mercado británico, portugués, polaco, ruso y nórdico son fundamentales. Y luego otros países más pequeños, que tienen frío (Países Bajos, Bélgica), sitios en los que cogen vuelo a Granada, Málaga o Sevilla. Y este año tenemos la maravilla del AVE. Hemos hablado con taxi, autobuses y VTC, de manera que puedas comprar tu forfait con precio cerrado.

-¿Se va a empezar otra temporada sin retén de bomberos?

-No es competencia de Cetursa. Nosotros apoyamos la iniciativa. Hemos dicho la parte que nos toca de esto, como cualquier otra empresa de la urbanización, particular o propietario que se hará cargo de su cuota.

--La nieve cuaja cada vez a mayor altura. El futuro parece tener una fecha de caducidad.

-Las estaciones tienen una gran preocupación con esto. ¿Qué hacen? Crecer en altura, pero nosotros no podemos. La otra es invertir en tecnología. La primera inversión que hicimos es la de los 33 cañones nuevos. En el Río ahora tenemos un metro. Hemos hecho un programa que nos da el relieve exacto y el grosor de la nieve. Eso se carga en las máquinas pisapistas, que saben cuanta nieve tienes debajo. Fabricar menos nieve y moverla a donde hace falta.