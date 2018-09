"Si no se llegan a refugiar en el baño, no lo cuentan"

In extremis. Así aseguran los bomberos de Málaga que durante la madrugada del viernes tuvieron que rescatar a un matrimonio con sus hijos -de 3, 7 y 12 años- de un incendio ocurrido en una vivienda de Carretera de Cádiz y que obligó a la familia a refugiarse en una bañera con sábanas mojadas para evitar abrasarse con las llamas. El inmueble quedó prácticamente calcinado en su totalidad. Los menores, con signos de hipotermia por el contraste de temperatura al que se vieron sometidos, fueron trasladados al Hospital Materno Infantil y ayer por la mañana recibieron el alta, mientras que sus padres siguieron ingresados a la espera de que se les practicaran unas pruebas.

Fue la madre la que, desde el baño y acongojada, pedía ayuda. El timbre sonaba en el parque de las Pirámides poco después de las 5:00 para dar aviso de un fuego que ponía en alerta también a los vecinos de la Avenida de Velázquez, sobresaltados por el ruido que generaban las sirenas y la columna de humo que resultaba visible desde distintos puntos. Salieron dos grupos -uno de los cuales estaba, según los bomberos, "incompleto porque no había suficiente" personal.

A su llegada, los efectivos se toparon con la escena: las llamas salían por el balcón y ya afectaba a la fachada. Una vez en la primera planta, comprobaron que el fuego también asomaba desde la puerta del piso. El incendio estaba activo "con todas las materias combustibles ardiendo simultáneamente" y registraba una temperatura superior a 600 grados en el salón -donde podría situarse el origen- y la cocina, lo que les impedía acceder al inmueble.

Los bomberos escuchaban gritos procedentes del baño y descubrieron que un matrimonio con sus hijos se había atrincherado en la bañera. En esas circunstancias habían podido avisar a los servicios de emergencia. "Estaban completamente atrapados", afirman fuentes cercanas al caso consultadas. Hubo que dar aviso a una dotación del parque central de Martiricos, que acudió como apoyo. También se desplazó la UVI móvil, aunque "sin médico". Comenzaba así el rescate.

La actuación no resultó sencilla, al punto de que solo podían acceder a la ventana del cuarto de baño que daba al exterior. Las mismas fuentes señalan que antes disponían de una radial para cortar rejas, pero que les fue retirada "cuando los discos caducados". Intentaron emplear una cizalla grande manual, pero tampoco dio los resultados esperados. Para poner a salvo a la familia, tuvieron que arrancar la reja y acceder al interior del baño, ya inundado de humo y con una elevada temperatura. Uno de los bomberos le ofreció su mascarilla de oxígeno a la madre de los menores para que inhalara aire limpio, pero una vez rescatada por varios efectivos -tumbada en una camilla en una planta inferior ya con menos humo- se desvaneció. "Salió de milagro. La ventana era muy pequeña y tenía un cristal fijo que la reducía aún más. Si no se llegan a refugiar en el baño, no lo cuentan", relatan fuentes de la investigación.

Tres bomberos bajaban las escaleras. Cada uno de ellos llevaba a un niño en brazos. El conductor de la UVI móvil, para la que esa noche no había médico disponible, según el comité de huelga, y el enfermero se ocuparon de los niños. Tanto el padre como los hijos habían estado a punto de sufrir un broncoespasmo por inhalación de humo.

Sergio Tomar vive en el bloque ubicado frente al inmueble afectado por el fuego. Le despertó el fuerte olor a humo. Al asomarse a la ventana comprobó que una casa se estaba quemando y, tras comprobar que los bomberos estaban actuando, grabó en vídeo la escena. "Fue increíble. En cuestión de minutos se propagaron las llamas. Llegaron los bomberos y, una ambulancia, algo más tarde para trasladar a los heridos", relata. El salón, la entrada y la terraza de la vivienda quedaron calcinados. Pero la familia y los efectivos que la salvaron tuvieron la suerte de contarlo.