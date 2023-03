El letrado del Parlamento pone en duda la tramitación de los nuevos riegos de Doñana

Los letrados del Parlamento sostienen que el modo en que el PP y Vox pretenden autorizar las nuevas tierras de regadío en una zona cercana a Doñana no es la correcta. Ambos grupos han presentado una iniciativa para concluir con una ley que modificará el plan de la Corona Norte Forestal de Doñana y algunos elementos de la ley de Montes. El documento de la letrada Carmen Noguerol expone que "no tiene justificación", no es "razonable" y es "desproporcionado" que se tramite una ley por esta vía de urgencia, cuando lo lógico sería por medio de una modificación de reglamentos.

La letrada no entra en el fondo de la iniciativa, no critica la ampliación, sino el modo de presentarla, que ya había sido motivo de denuncia por parte del PSOE y de Por Andalucía.

La iniciativa legislativa de Vox y PP se verá en el Parlamento el próximo 12 de abril. Habrá que votar si sigue su tramitación. El objetivo de los promotores es que se apruebe, de modo definitivo, antes de este verano. El Gobierno ya ha anunciado que, si eso ocurre, recurrirán la ley al Tribunal Constitucional y solicitarán la suspensión en tanto no haya una sentencia.

Esta iniciativa ya fue llevada por PP, Vox y Ciudadanos a la Cámara la pasada legislatura, pero decayó cuando Juanma Moreno adelantó las elecciones.