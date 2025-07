La Junta resuelve más de 4.300 solicitudes de la segunda edición del Bono de Alquiler Joven

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha confirmado que su departamento ha resuelto ya cerca de 4.300 solicitudes del total de las peticiones recibidas en la segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven. En cuanto a las solicitudes pagadas, la Administración autonómica ha iniciado ya el pago del 34%. Son los datos aportados por la consejera en su intervención con motivo de la comparecencia en comisión parlamentaria sobre este asunto.

"Actualmente, estamos tramitando más de 8.500 solicitudes y 34,2 millones de euros, que es el dinero asignado a las ayudas. En Andalucía, estamos resolviendo a buen ritmo y, además, hemos comenzado ya a pagar desde hace más de tres meses. Hemos resuelto ya cerca de 4.300 solicitudes, lo que supone casi el 70% de las solicitudes con crédito disponible. Si atendemos a las solicitudes pagadas, este Gobierno ha iniciado ya el pago del 34% de las solicitudes, por lo que ya hay jóvenes que se están beneficiando de esta ayuda. Esto no sólo supone una tranquilidad para ellos, sino también para todo el equipo que está haciendo un trabajo importante para que el dinero llegue cuanto antes a los jóvenes andaluces", ha detallado la consejera a los grupos parlamentarios.

Rocío Díaz ha destacado igualmente que el presupuesto de la segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven cuenta con 3,5 millones de euros más provenientes de la primera convocatoria. "Lo hacemos en aras a que haya un mayor número de beneficiarios en esta convocatoria de 2025", ha subrayado la consejera. En este punto, la titular de Fomento ha vuelto a insistir en que la tramitación sigue siendo "muy farragosa, algo que fue reconocido por la propia ministra en una conferencia sectorial y que desde Andalucía ya habíamos trasladado al Gobierno de España".

No obstante, esta "complejidad administrativa" ha sido solventada en la segunda convocatoria gracias a "la experiencia que nos dio la primera, que ha sido muy complicada, muy compleja". "El Gobierno de Pedro Sánchez una vez más ha cerrado los ojos y no ha vuelto a atender las reclamaciones del Gobierno andaluz y del resto de gobiernos de comunidades autónomas, demostrando una vez más esa falta de colaboración y de lealtad institucional", ha reprochado la consejera. "Si el Gobierno de España no tiene a bien ayudar a las comunidades para agilizar esa tramitación, aquí está el Gobierno andaluz para poner en marcha todo el sistema que hemos puesto en marcha para ayudar a esa subvención que nos llega, porque a este Gobierno sí le interesan las personas", ha sentenciado.

El grupo parlamentario de Vox ha calificado el Bono Alquiler Joven de "otro desastre más", "propaganda y maquillaje político" que "viene desde arriba -en alusión al Gobierno de España-". "En eso tiene usted razón, consejera, porque ustedes se tienen que atener a la ayuda tal y como se la envía el Gobierno central y a los requisitos que les impone", ha reconocido Vox. En el PSOE, han sostenido que "qué sería de la Junta y de su política de vivienda sin Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

"Lo que es en este momento una auténtica pena es la ausencia de gestión. Vamos a seguir insistiendo mes a mes en la fiscalización de este programa, porque no vamos a consentir que demuestre una vez más su incapacidad de y, desde luego, con el perjuicio que le causó a los jóvenes". El PP ha acusado al PSOE de preguntar por este tema para "contar la milonga" a los jóvenes de que la Junta "va tarde", cuando "los que van un siglo tarde son ustedes, y la gente ya se ha dado cuenta de sus mentiras".