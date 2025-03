La Junta rechaza la quita de deuda: "No nos sirve, no podemos gastarlo en servicios públicos"

El Gobierno andaluz se reafirma en su postura: no aceptará la quita de la deuda, aunque niega que se haya levantado de la reunión técnica que se ha celebrado este miércoles entre el Ministerio de Hacienda y la consejería del ramo para estudiar los detalles de la deuda autonómica. "Escribimos una carta explicando que queríamos una propuesta de financiación y no nos han planteado ninguna", ha dicho Carolina España. Y ha sido clara en su rechazo, "no nos sirve; con ese dinero que nos ahorramos no podemos gastarlo en los servicios públicos de Andalucía; no genera más margen de gasto". La consejera de Hacienda ha insistido en varias ocasiones durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el Palacio de San Telmo en que el ahorro de los intereses, 1.400 millones según ha detallado el Ministerio de Hacienda y confirmado la Junta, no puede gastarse en servicios públicos según ha confirmado la propia Autoridad Fiscal Independiente, Airef.

"¿Cómo pago yo con eso las carreteras estropeadas por la Dana? ¿cómo contratamos más médicos? No nos sirve y eso lo sabe la ministra y lo decía ella en 2018. La solución a los problemas es que la Montero de 2025 se encuentre con la Montero de 2018", ha insistido Carolina España.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en reclamar una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y un fondo transitorio de nivelación, las mismas demandas que lleva demandando desde 2018. Carolina España ha explicado, además, que la condonación de la deuda no mejorará la solvencia financiera de Andalucía; y citando un informe de la consultora Fitch, sólo saldrían beneficiadas Asturias y Cantabria.

Para el Gobierno andaluz, la conclusión es bastante clara: "Acabará la legislatura y no tendremos un nuevo modelo del sistema de financiación. Lo digo con tristeza porque Andalucía va a seguir infrafinanciada junto a Murcia, Castilla La Mancha y Valencia. Y simple y llanamente porque la ministra no cumple con su obligación de reformar el sistema y ha decidido no plantarse ante Sánchez y Puigdemont. O se está con ellos o se está con Andalucía. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de blanquear el independentismo?", ha afirmado la consejera.

Carolina España considera una "operación contable de reasignación de deuda, un maquillaje contable, la propuesta de condonación No entendemos que no atienda la petinción de andalucía y sí los caprichos diarios de los nacionalistas. "Por qué en los siete años que lleva María Jesús Montero en el ministerio no ha reformado el sistema de financiación? O por lo menos que nos compense con los 1.522 millones de euros al año que perdemos con respecto a la media. Esos sí que los podríamos usar para la sanidad o la dependencia"